Niegan trabajo a personas que tuvieron Covid-19 en China

La pandemia de Covid-19 trae nuevos problemas a los trabajadores de China, en este caso se trata de una creciente discriminación contra aquellos que en algún momento se contagiaron del virus o bien trabajaron en un hospital.

De acuerdo con los reportes, más de una empresa ha indicado a los aspirantes que si en algún momento estuvieron enfermos es mejor que no intenten conseguir un puesto pues se los negarán, se puede leer:

“Si has dado alguna vez positivo por coronavirus o has trabajado en un hospital provisional, no vengas”