Nicolás Maduro recibe espada samurái de Steven Seagal en Miraflores

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este martes con Steven Seagal, Representante Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, como parte de la diplomacia Bolivariana de Paz promovida por el Gobierno Bolivariano.

En el encuentro celebrado en el Palacio de Miraflores, Seagal obsequió al Jefe de Estado una espada samurái como símbolo de liderazgo, así como un reconocimiento en el marco de las relaciones de amistad y cooperación existentes entre Rusia y Venezuela.

El presidente de Venezuela recibió al actor estadounidense, quien también posee nacionalidad rusa y en 2018 fue nombrado embajador de Moscú para las relaciones culturales con Estados Unidos.

¿Qué dijo Nicolás Maduro de la visita?

"Recibo en el Palacio del Pueblo la grata visita del actor Steven Seagal", escribió el presidente venezolano en su cuenta de Twitter según información dada a conocer por el portal Radio Mundial.

El mensaje fue acompañado por un vídeo en el que Steven Seagal entregó un presente al mandatario, quien bromeó con posturas de arte marcial, en vista de que el actor es reconocido por su desempeño en el aikido, tradicional disciplina japonesa.

Steven Seagal and the Thunderbox Seagal, y es que, desde muy pequeño, con apenas doce años, comenzó a tocar este instrumento. Algunos de sus trabajos fueron: Con primer álbum, Songs from The Crystal Cave, en 2004.

En el campo cinematográfico, el personaje que lo lanzó a la fama fue “Nico”, un policía ex-agente de la CIA que luchaba contra una extensa red de narcotraficantes con influencias en la autoridad.

Hizo carrera como policía, tras estudiar en la academia del estado de California donde se graduó precisamente como policía, y obtuvo el certificado que lo acredita como funcionario que le permitió estar junto a Nicolás Maduro.

