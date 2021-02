Nicolás Maduro lanza AMENAZA a Colombia; ordena “limpiar cañones y fusiles”

¡Nicolás Maduro lo hizo de nuevo! Este miércoles, el presidente de Venezuela volvió a atacar al presidente de Colombia, Iván Duque por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que anunció el Gobierno colombiano.

En una nueva declaración, el presidente señaló: Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela, si se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano”.

En dicho comunicado, Nicolás Maduro acusó a Colombia de tener abandonada la frontera con Venezuela.

“Tú te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay militares no hay policías, no hay nada, abandono. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y también están los restos de la guerrilla colombiana”, declaró.

“Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano, ¿No te metas a loco Iván Duque!, conoce tus límites y respeta a Venezuela”, amenazó el mandatario de Venezuela.

Colombia le responde a Nicolás Maduro

Tras las declaraciones de Nicolás Maduro, la Cancillería colombiana respondió: “La Cancillería de Colombia rechaza las absurdas declaraciones del dictador Nicolás Maduro en contra de las medidas de protección al migrante definidas por el presidente Iván Duque”.

Agregó: “A partir de su discurso, el régimen ilegítimo y criminal de Nicolás Maduro reafirma su actitud indiferente y cruel frente a la grave realidad humanitaria, económica, política y social que padece la población venezolana”.

La Cancillería colombiana le respondió a Nicolás Maduro.

Como informamos en La Verdad Noticias, el pasado 6 de febrero, la revista colombiana Semana publicó unas fotos en las que se ve a varios jefes de una disidencia de las FARC armados mientras estaban, aparentemente, en Venezuela, lo que Nicolás Maduro calificó entonces como un “falso positivo”.

