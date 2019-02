Nicolás Maduro confía en el 'éxito' de iniciativa de paz de México y Uruguay 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su confianza en que la conferencia internacional convocada el próximo 7 de febrero en Montevideo por México y Uruguay "tenga éxito".

“Creo y apuesto por que la iniciativa del Gobierno de México, Uruguay, Bolivia y los catorce Gobiernos del Caribe representados en Caricom tenga éxito", dijo Nicolás Maduro en entrevista con el canal de televisión ruso RT.

Así mismo, negó que en Venezuela exista "un déficit" de elecciones, por lo que considera que no hay necesidad de convocar a comicios presidenciales, el mandatario venezolano recordó que Venezuela ha tenido seis elecciones en los últimos 18 meses y señaló como el mayor problema al bloqueo "económico, financiero y comercial" al que está sometida la economía de su país.

Como otro de los puntos, Nicolás Maduro puso en duda la legitimidad de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, al cual calificó como un "instrumento circunstancial" de la oposición.

“Yo creo en el diálogo, creo que el camino siempre es por la vía del entendimiento, de la palabra, creo en la palabra, creo en la política, no creo en la guerra, no creo en la violencia, no creo en las amenazas de guerra", indicó Nicolás Maduro.