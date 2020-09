Nicmer Evans niega participar en las próximas elecciones parlamentarias | Nicmer Evans niega participar en las próximas elecciones parlamentarias

El “indulto presidencial” de Nicolás Maduro ha comenzado sus frutos, pues ayer iniciaron a liberar políticos que habían sido detenidos por el régimen, hoy no fue la excepción, pues fue liberado Nicmer Evans, mismo que afirmó a los medios que no participará en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Esta es una posición absolutamente personal e individual. Nadie me ha forzado para participar o no. Mi postura es que no voy a participar en las elecciones”, expresó Evans, que dirige la página de noticias Punto de Corte.

“Creo que es importante ratificar y dar un mensaje al país de unidad. Necesitamos unirnos. La unión política de todos los factores, vengan de donde vengan, es importante para poder destrabar el juego que hay en Venezuela. Eso debe orientarnos a la reconstrucción de un Estado de Derecho”, agregó.

Advirtió que no puede ofrecer tantas declaraciones como quisiera.

“Es normal en este tipo de procesos que uno firme cauciones y hay elementos sobre los cuales uno tiene que restringirse en principio, pero estamos dispuestos a razonar y a reflexionar en el momento pertinente”, explicó.

Entre la mañana y la tarde de este martes primero de septiembre también fueron liberados el diputado Ismael León, quien se encontraba en arresto domiciliario, y Demóstenes Quijada, miembro del equipo de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro anunció el lunes “indultos” para 110 presos y perseguidos políticos del país, entre los que se encuentran legisladores, periodistas, médicos, actores sociales y sindicalistas.

La medida llega pocos días antes de vencer el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, desconocidas por una gran parte de la oposición por las irregularidades con las que fueron convocadas.