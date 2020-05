New York Times publica nombres de personas que murieron de COVID-19 en portada

the New York Times covid

La portada completa de la edición del domingo de The New York Times estará llena en su totalidad con los nombres de mil personas que murieron como resultado del coronavirus en los Estados Unidos.

La edición impresa del domingo 24 de mayo del New York Times describe a las personas en un prefacio diciendo: "No son simplemente nombres en una lista, eran nosotros".

El periódico escribió una breve introducción a los nombres de los fallecidos antes de enumerar sus nombres, edad, lugar de residencia y una breve descripción en una línea sobre sus vidas:

"Los números por sí solos no pueden medir el impacto del coronavirus en Estados Unidos, ya sea el número de pacientes tratados, los trabajos interrumpidos o las vidas truncadas. A medida que el país se acerca a un hito sombrío de 100,000 muertes atribuidas al virus, The New York Times recorrió obituarios y avisos de muerte de las víctimas. Las 1,000 personas aquí reflejan solo el 1 por ciento del peaje. Ninguno eran simples números ".

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/Mp4figjnQe — The New York Times (@nytimes) May 23, 2020

Times Insider explicó el obituario humilde de la portada a través de las palabras de Marc Lacey, editor nacional del periódico: "Quería algo que la gente recordara en 100 años para comprender el costo de lo que estamos viviendo", dijo Lacey. en un correo

The Times es la publicación más destacada que presenta meticulosamente los nombres de las víctimas vinculadas a COVID-19, pero no es la primera. El mes pasado, el periódico The Boston Globe publicó 15 páginas de obituarios en su propia edición dominical. La lista de las víctimas del coronavirus se combinó con algunas fotografías y breves descripciones de algunos de los fallecidos recientemente, lo que llevó a los televidentes de las redes sociales a compartirla como advertencia contra el levantamiento de las órdenes de cierre.

New York Times obtuvo datos adicionales el sábado

Simone Landon, del Times, editora asistente del escritorio de Gráficos, explicó que el diseño de la portada puede "representar el número de una manera que transmita tanto la inmensidad como la variedad de vidas perdidas".

La portada discordante sigue semanas de editoriales del NYT y artículos de opinión que han criticado al presidente Donald Trump y las respuestas de su administración a la pandemia de coronavirus.

El presidente con frecuencia ridiculiza la cobertura de su administración en el periódico de su ciudad natal, a menudo lanzando insultos en Twitter, incluidas acusaciones de "noticias falsas" y siendo una "vergüenza para el periodismo".

Elogian la portada del The New York Times

"Los artistas ya están trabajando con la portada de NEW YORK TIMES como telón de fondo para el nuevo arte político. Y con una buena razón: no podemos * ser inmunes a la indignación por las formas en que la perfidia, venalidad y malversación de este presidente * directamente * llevó a estas 100 mil muertes de COVID-19 ", comentó el periodista Seth Abramson, uno de los muchos miembros de los medios de comunicación que elogió la portada.

Te puede interesar:AMLO: New York Times es famoso, pero con poca ética

Según el rastreador COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins, el número de muertos en los EE. UU. Es de 96,875, a partir de las 6 p.m. ET sábado.