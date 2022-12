Nepal está de luto, mueren 14 personas en un trágico accidente camino a una boda. Foto: msn

Nepal no se caracteriza por tener carreteras en buen estado, además de que los deslizamientos de tierra son muy comunes en las vías más importantes y los desfiladeros abundan, de ahí que, los accidentes suelen ser muy comunes, pero esta vez le tocó a un autobús en el que iban 45 invitados abordo en dirección a una boda, ¡catorce personas fallecieron!

En La Verdad Noticias queremos decirte que en esta tierra del Himalaya, se encuentran las carreteras más peligrosas del mundo, que en épocas de lluvia se convierten en auténticos ríos, con una fuerza devastadora que suelen provocar el derrumbe de grandes rocas e incluso destrozar los puentes de madera o concreto en las zonas más transitadas.

Mueren 14 personas en terrible accidente en Nepal

De acuerdo con el jefe de policía regional de Katmandú, el autobús viajaba a exceso de velocidad por el distrito de Kavre, donde las pésimas condiciones del camino provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara precipitándose por un barranco con 45 personas a bordo, de las cuales 18 fallecieron.

Aunque aún no se revelan las identidades de las víctimas, se confirmó que 21 personas fueron rescatadas con vida y están siendo atendidas en hospitales cercanos, en cuanto al vehículo, se reporta como perdida total y los equipos de rescate aún están trabajando para recuperar los cuerpos.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Lo primero a tomar en cuenta es el estado de salud del conductor, es que no esté bajo la influencia del alcohol, también que no use el teléfono mientras conduce, que respete los límites de velocidad y que no intente rebasar en zonas prohibidas, aségurate de que el auto esté en perfecto estado antes de salir a carretera.

Con información de eluniversal.com