Negocios y residentes de Seattle demandan a la ciudad por "daño extenso" por permitir "zona autónoma"

zona autonoma Seattle mundo

Más de una docena de empresas y residentes en el vecindario de Capitol Hill de Seattle han presentado una demanda contra la ciudad por su "decisión sin precedentes de abandonar y cerrar un vecindario entero de la ciudad" para permitir la creación de la "Zona Autónoma / Protesta organizada de Capitol Hill" ( CHAZ / CHOP).

La demanda, que busca daños y la restauración del acceso público completo a Capitol Hill, enfatiza que, aunque no quiere "socavar el mensaje de los participantes de CHOP o presentar un contra-mensaje", la decisión de la ciudad de abandonar el Este El precinto a principios de este mes permitió que los derechos de los demandantes fueran "invadidos".

Empresarios y ciudadanos han metido su demanda por la instalación de la "zona autónoma"

“Las políticas de la Ciudad han autorizado efectivamente las acciones de los participantes de CHOP. La Ciudad se ha comunicado claramente a los participantes de CHOP que pueden continuar indefinidamente ocupando las calles del área, manteniendo sus barricadas y bloqueando el tráfico, todo sin interferencia de la Ciudad ”, dice la demanda.

La jefa de policía de Seattle, Carmen Best, dijo a los periodistas que sus agentes no pueden responder a las llamadas de emergencia, incluidas violaciones, robos y "todo tipo de actos violentos que han estado ocurriendo en el área", porque no se les permite entrar al área.

Informe: La zona CHOP de Seattle provoca demanda de parte de empresas y residentes

Articulo de Divulgación Total:\https://t.co/L4dPWUlHGj pic.twitter.com/4S6edTwxMm — Divulgacion Total (@divulgacionfull) June 25, 2020

"La decisión de la Ciudad ha sometido a las empresas, empleados y residentes de ese vecindario a grandes daños a la propiedad, peligros para la seguridad pública y la incapacidad de usar y acceder a sus propiedades", dice la demanda.

Explica que, desde que CHAZ se creó hace varias semanas, el vecindario ha quedado "sin control de la policía, sin servicios de bomberos y servicios de salud de emergencia, e inaccesible para el público en general".

Desmantelarán sitio tras tiroteos mortales

La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, que ha sido muy criticada por el presidente Trump por su respuesta a la situación, dijo esta semana que la ciudad se movería para desmantelar el área después de múltiples tiroteos mortales.

"Los impactos acumulativos de las reuniones y protestas y el ambiente nocturno y la violencia han llevado a circunstancias cada vez más difíciles para nuestros negocios y residentes", admitió en una conferencia de prensa. ". . .

SEATTLE GETS SUED: Business Owners, Residents File Lawsuits Over ‘CHOP’ and ‘CHAZ’ Disaster Area https://t.co/mSXEyJ8h3e — Sean Hannity (@seanhannity) June 26, 2020

Agregó: "No debería haber ningún lugar en Seattle al que el Departamento de Bomberos de Seattle y el Departamento de Policía de Seattle no puedan ir".

Los demandantes detallan cómo los anarquistas en CHAZ "amenazaron a los dueños de negocios con represalias si pintan sobre graffiti" y amenazaron con robar los teléfonos de los residentes locales que intentaron tomar fotos cerca del parque Cal Anderson.

Te puede interesar:Policía de Seattle investiga nuevos disparos cerca de la zona autónoma