Negociaciones con Corea del Norte pérdida de tiempo: Trump

Estados Unidos osciló de una postura a otra con respecto a Corea del Norte este fin de semana, con su secretario de Estado evocando el sábado la apertura de canales de comunicación, que el presidente Donald Trump calificó el domingo de "pérdida de tiempo".

"Le dije a Rex Tillerson, nuestro maravilloso secretario de Estado, que está perdiendo su tiempo intentando negociar con el Pequeño Hombre Cohete", tuiteó el mandatario, aludiendo al líder norcoreano Kim Jong-Un.

"¡Conserva tu energía, Rex, haremos lo que debe hacerse!", agregó.

"Tenemos líneas de comunicación con Pyongyang, no estamos en una situación totalmente negra, tenemos dos, tres canales de comunicación abiertos". "Podemos hablar con ellos, les hablamos", afirmó.

"Corea del Norte haría bien en considerar seriamente esta propuesta de entablar conversaciones", añadió.

"Hemos tomado la firme decisión de interrumpir el procedimiento de acreditación. El embajador tendrá que abandonar el país", indicó el ministro de Exteriores, Angelino Alfano, en una entrevista con el diario italiano La Repubblica.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/914497947517227008 Durante una visita a Pekín, el secretario de Estado estadounidense indicó el sábado que altos responsables de su país tenían "dos o tres" canales de comunicación con Pyongyang, días después de que se produjera una escalada verbal de amenazas entre Trump y Kim. Preguntado sobre cómo podría saber si Corea del Norte considera la posibilidad de entablar conversaciones, Tillerson dijo a los periodistas: "Estamos sondeando, así que manténganse conectados".En punto muerto desde 2009, las negociaciones entre las dos Coreas, China, Estados Unidos, Rusia y Japón pretenden hacer renunciar a Pyongyang al desarrollo de su tecnología nuclear militar a cambio de ayuda financiera y humanitaria. El Departamento de Estado dijo, poco después de las declaraciones de Tillerson, que Pyongyang "no muestra ningún indicio de interés" en conversar. Y este domingo la portavoz del Departamento, Heather Nauert, advirtió que los canales de comunicación "no estarán abiertos eternamente". No es la primera vez que la voz del presidente del ejecutivo, que esgrimió la amenaza de una "destrucción total" de Corea del Norte, y de su administración parecen disonantes sobre este asunto. A finales de agosto, al día siguiente del lanzamiento por el régimen de Kim Jong-Un de un misil sobre Japón, Donald Trump dijo que discutir con Corea del Norte "no era la solución". Horas más tarde, el ministro de Defensa, Jim Mattis, llevaba la contraria a la Casa Blanca, afirmando que "nunca estamos cortos de soluciones diplomáticas".En un reciente discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas , Trump amenazó con "destruir totalmente" Corea del Norte en caso de ataque a Estados Unidos o alguno de sus aliados, ridiculizando a Kim como "Hombre Cohete" que estaba en una "misión suicida". Kim respondió calificando a Trump de "trastornado mental".La administración estadounidense también ha estado en la línea de frente de una campaña para imponer una serie de sanciones contra Corea del Norte en respuesta a su sexto ensayo nuclear, el mayor hasta ahora, y el lanzamiento de dos misiles sobre Japón. Incómodos por el tono belicoso de Trump, China y Rusia pidieron a Estados Unidos que entablara conversaciones con Corea del Norte, y las declaraciones de Tillerson fueron acogidas favorablemente este domingo por Alemania. "Este es exactamente el buen camino y un valiente paso adelante", dijo el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, en un comunicado.Gabriel instó también a Estados Unidos a dialogar con Irán sobre el acuerdo nuclear que Trump parece estar a punto de deshacer, añadiendo que tal movimiento "perjudicaría la credibilidad de la oferta a Corea del Norte". Alemania, Estados Unidos y otras cuatro potencias mundiales firmaron en 2015 un acuerdo con Irán que debe garantizar el carácter estrictamente civil de su programa nuclear. Trump había dejado anteriormente las puertas abiertas a eventuales conversaciones con Corea del Norte. En una reunión con el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente surcoreano Moon Jae-in al margen de la ONU, el magnate respondió "¿Porqué no?", cuando fue preguntado sobre si habría conversaciones. Pero su administración también ha estado exhortando a los aliados a presionar al régimen norcoreano aislándole diplomáticamente. En este contexto, este domingo Italia anunció que había pedido al nuevo embajador norcoreano que abandonara el país en protesta por los lanzamientos de misiles y los tests nucleares.