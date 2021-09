Nayib Bukele se autodenomina "dictador de El Salvador" en Twitter

El presidente Nayib Bukele se cambió el cambió el nombre en su cuenta de Twitter y se autoproclamó “Dictador de El Salvador”, algo que generó polémica en todas las redes sociales, pues no es la primera vez que hace modificaciones controversiales en internet.

Anteriormente se identificó como “Papá de Layla” y también cambió el contenido de su biografía en la red social, como esta vez.

Este cambio se da luego de que la Corte Suprema avaló la reelección de Bukele como presidente de El Salvador, lo que ha preocupado a otros mandatarios, pues temen que la administración se vuelva como en Venezuela o Cuba.

Bukele se llamó "Dictador" y encendió las alarmas en El Salvador

Tras el radical cambio en su perfil de Twitter, ninguna instancia gubernamental ha denunciado el hackeo de la cuenta verificada “@nayibbukele”, lo que hace suponer que se trata de una modificación hecha por el mismo político salvadoreño.

Hace algunos días cientos de personas protestaron en contra del mandatario portando diversas pancartas y consignas en las que lo acusaban de ser un “dictador”, por ello la modificación causó más controversia en redes sociales.

“¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!”.