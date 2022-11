Nancy Pelosi anuncia su retirada como líder demócrata en la Cámara de Representantes

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, anunció su retirada como líder de la formación demócrata en la próxima legislatura.

Con un emotivo discurso, dijo que mantendrá su escaño, pero que no buscará la reelección como líder demócrata.

Pelosi dijo sentirse agradecida de haber servido al pueblo estadounidense en tres mandatos diferentes, sin embargo, no contó la administración de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos con quien ha protagonizado diversas polémicas.

La renuncia de Pelosi se da después de las elecciones intermedias en las que el Partido Republicano le arrebató a los demócratas el control de la Cámara de Representantes.

Nancy Pelosi: primera presidenta de la cámara

La demócrata Nancy Pelosi ha sido una presencia permanente en la Cámara de Representantes durante las últimas dos décadas. Lo ha sido desde que rompió el techo de cristal como primera presidenta de la cámara, y tanto en condiciones favorables a su partido como adversas: con mayoría de escaños y en franca minoría frente a los republicanos.

Considerada por muchos el speaker más poderoso en un siglo, ha subido y bajado del estrado conforme los vaivenes electorales descabalgaban a los suyos, como en 2010, o los encumbraban de nuevo, como sucedió en 2018.

La veterana demócrata, ha anunciado este jueves que seguirá en la Cámara como diputada, pero sin aspirar a liderazgo alguno.

“Es hora de dar paso a una nueva generación de demócratas”, ha dicho.

No han sido años fáciles para ella al frente de la Cámara

En su primer mandato (2007-2011) por culpa de la Gran Recesión; en el segundo, desde enero de 2019, por los dos impeachment al republicano; el asalto al Capitolio por una horda trumpista el 6 de enero de 2021, y la investigación del comité especial sobre el ataque.

Según el libro Unchecked: The Untold Story Behind Congress’s Botched Impeachments of Donald Trump, de Rachael Bade y Karoun Demirjian, Pelosi se inhibió, con la correspondiente demora, en los impeachments no por considerar que el republicano no fuera merecedor de escrutinio, sino por temor a que el juicio “se convirtiera en un bumerán político que una vez lanzado no pudiera ser controlado”.

“Temía que, al perseguir a Trump, pusiera en peligro la mayoría que tanto le había costado conseguir, e incluso podría dar a Trump un segundo mandato”, explican los autores en una reseña de su libro, publicado en octubre, en Politico.

