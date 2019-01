Naciones europeas dan ultimátum a Nicolás Maduro para convocar a elecciones

El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podriamos reconocer a @jguaido como « Presidente encargado » de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos. https://t.co/9RkwF0IamF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 de enero de 2019

Naciones como Francia, Alemania, España y Reino Unido hicieron el anuncio de que reconocerán al diputado opositor quien se autoproclamara presidente interino de Venezuela el miércoles pasado; Juan Guaidó esto si Nicolás Maduro no convoca elecciones en un plazo máximo de ocho días. "El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a @jguaido como 'presidente encargado' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", escribió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Twitter. De igual forma, el Gobierno alemán dio a conocer, que en caso de que no se convoque a elecciones en Venezuela en un plazo de "ocho días", reconocerá a Guaidó, como presidente de Venezuela. "El pueblo venezolano debe poder decidir con libertad y seguridad sobre su futuro. Si las elecciones no se anuncian en 8 días estamos dispuestos a reconocer a Juan Guaido como 'presidente interino' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", señaló en Twitter Martina Fietz, viceportavoz del gobierno alemán. Dicho texto fue retuiteado por Steffan Seibert, portavoz del Gobierno, quien ya había anunciado que Alemania reconocería a Guaidó si no se convocaban elecciones de manera inmediata tal y como lo señala el twitt. Por otra parte, Heiko Maas, ministro de Exteriores, indicó que Alemania no es neutral frente a la crisis en Venezuela, si no se encuentra del lado de Juan Guaidó. Otro de los presidentes que se sumaron a la petición de elecciones en Venezuela, fue el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien también dijo que su patria tendría que reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela si Nicolás Maduro no convocara a elecciones en el plazo de una semana. Así mismo, el Gobierno español lanzó la propuesta a la Unión Europea que se fijara un plazo específico para que el gobierno de Nicolás Maduro convoque a elecciones libres en Venezuela, señalando que de no cumplir entonces, reconocerán a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. De igual manera, el Gobierno del Reino Unido dijo que reconocerá a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, si Nicolás Maduro llegara a convocar a elecciones en un plazo de ocho días.