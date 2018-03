Nació una bebe “sirena” pero falleció al poco tiempo

“Nunca antes había visto un bebé así”, describió el partero, luego de ver a la bebé sirena que había nacido en el Hospital Chittaranjan Deva Sadan.

“Nunca antes había visto un bebé así”, dijo el médico Sudip Saha del Hospital Chittaranjan Deva Sadan. Cabe aclarar que no es la primera bebé sirena del mundo, sino la quinta, aunque no pudo sobrevivir y falleció cuatro horas después.

Nació una bebé sirena en Calcuta India. La madre, de 23 años, no había podido solventar los gastos de la medicación, tampoco se practicó la ecografía por ultrasonido, y el resultado fue una hija con sus dos piernas pegadas, como si fueran una sola.La pequeña nació con el Síndrome de la Sirena o Sirenomelia, una malformación congénita letal ya que las extremidades inferiores se encuentran totalmente fusionadas por tejido muscular o tejido óseo. Según la Enciclopedia colaborativa en la red cubana, el 98% de bebes que sufren esta malformación no llegan a vivir mas de los siete días, Los médicos no pudieron determinar el sexo del bebé. “Es el primer caso de Sirenomelia en el estado y el segundo en el país. El bebé tenía una formación normal en la parte superior del cuerpo, pero debajo de la cintura se fusionaron las piernas. La parte inferior no se desarrolló por completo”, detalló Saha. A causa de la falta de medicación el feto tuvo una circulación inadecuada y no se alimentaba del modo correcto.