Nació sin mandíbula y se comunica a través del rap

Isaiah Acosta nació sin mandíbula por lo que nunca ha podido hablar, pero ha buscado ser escuchado de distintas maneras, una de ellas escribiendo letras para canciones de rap, lo que le ha valido una nominación a los premios 'Outlook Inspirations 2018'.

"El haber sido nominado ha sido una inspiración y un honor, todavía no lo puedo creer que soy parte de esta lista, me siento bendecido porqué la gente me escuche y conozca mi historia", escribió por medio de su teléfono celular Isaiah, quien acaba de cumplir 18 años y está por graduarse de la preparatoria.

El caso de este joven de raíces mexicanas que vive en Phoenix, Arizona, fue catalogado como de interés humano y de talla internacional por 'Outlook Inspirations', una iniciativa de la cadena pública de radio y televisión del Reino Unido BBC.

Outlook Inspirations le pide a la gente que presente historias extraordinarias de personas inspiradoras de todo el mundo y entre todas ellas un jurado internacional elige a 10 semifinalistas y luego a los tres finalistas, que serán dados a conocer el 27 de junio.

Estoy feliz y orgullosa, mi hijo ha vivido un proceso muy largo, ha transcurrido por muchos procesos médicos y todavía le falta mucho por superar", dijo Tarah Acosta, madre de Isaiah.

Recordó que desde que nació Isaiah tuvo problemas de respiración por no haberse desarrollado la mandíbula. Hoy no puede comer ni respirar sin ayuda artificial. Además presentó un cuadro médico conocido como "situs inversus", lo que significaba que todos sus órganos principales están en el lugar equivocado.

Tarah reconoció que ha sido muy difícil el proceso, pero aseguró que desde niño Isaiah demostró una fuerza contra las adversidades que motiva a toda la familia.

Desde temprana edad mostró inquietud por la música, lo que lo llevó a interesarse por componer canciones y con la ayuda del Children's Miracle Network Hospitals y el músico "Trap House" pudo grabar su primer vídeo musical.

"Desde que era muy pequeño le atraía la música, los ritmos, cuando fue creciendo fue encontrando un amor por los conciertos, uno de sus compositores favoritos es (el fallecido cantante mexicano) Juan Gabriel", comentó. Isaiah compone las canciones en base a sus sentimientos.

Una de las metas en su vida es dar a conocer por medio de sus composiciones que "no es malo ser diferente".

Desde pequeñosufrió "bullying" en la escuela, pero eso no lo detuvo en sus estudios y en alcanzar sus sueños, y a pesar de que la doctora Patricia Beals, de Barrow Cleft and Craniofacial Center se ofreció a reconstruir su mandíbula, el prefirió no someterse a la cirugía.

"La cirugía nada más es estética, no le va a permitir hablar, entonces Isaiah prefirió quedarse así, porque a él no le molesta su físico, al contrario, tiene miles de seguidores en sus redes sociales", relató Tarah.

Señaló que su condición lo ha hecho involucrarse en ayudar a la gente y buscar maneras de educar sobre la diferencia en las personas.

"Como ha sufrido burlas, quiere que los demás sepan que está bien salir, porque otras personas prefieren esconderse para que no conozcan las condiciones que enfrentan, es importante para él que además sepan que no están solos", comentó.