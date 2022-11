Nacen gemelos de embriones congelados 30 años atrás; los bebés están sanos

Se ha logrado un hecho impactante e histórico; en Estados Unidos nacieron unos gemelos de embriones congelados hace treinta años. La madre de los recién nacidos tiene 33 años de edad, es decir, tenía 3 años cuando los espermatozoides fueron sometidos al tratamiento de preservación que tiempo después la convertirían en mamá.

La mujer identificada como Rachel Rodgeway, dio a luz el pasado 31 de octubre y sus mellizos nacieron sanos y sin ninguna complicación durante el parto, lo que hizo aún más sorprendente la noticia, pues se trata de un importante avance en los tratamientos de fertilidad.

El récord máximo registrado fue el nacimiento de un bebé de embrión congelado, pero en este caso al ser gemelos, logra fascinar e impresionar incluso a la comunidad científica.

Embriones congelados brindan gemelos en EE.UU

Los bebés nacieron en perfectas condiciones

Según explicaron medios locales, los embriones pertenecían a un matrimonio anónimo en un centro de fertilidad de la Costa Oeste, que usaba el esperma del marido y los óvulos de una madre donante de 34 años de edad. La pareja tomó la decisión de donar los embriones al Centro Nacional de Donación de Embriones.

Se informó además que la madre biológica de los bebés era una donante de óvulos de 34 años de edad y el padre tenía 50, cuando fueron concebidos.

Este nacimiento es un récord, pues es prácticamente imposible que se logren gemelos de embriones congelados y más, con tanto tiempo de congelación.

¿Cuánto tiempo se pueden tener los embriones congelados?

Los embriones congelados no caducan

Los especialistas afirman que los embriones congelados no caducan, por lo que no se deterioran y no pierden calidad pese al paso del tiempo, ya que si fueron vitrificados, no pasa absolutamente.

Millones de bebés han nacido a través de este métodos que antes parecían imposibles, pues la probabilidad de éxito eran nulos.

