Nacen CUATRILLIZOS en IMSS de Baja California durante pandemia de COVID en México

Una mujer identificada como Yessenia dio a luz a cuatrillizos en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No.1, en La Paz Baja California Sur (IMSS). Este es el primer nacimiento múltiple que se registra en México desde que llegó la pandemia de Covid-19 a la República.

En este nacimiento, Yessenia dio a luz a tres niños y una niña en perfecto estado de salud de acuerdo con lo comunicado por la ginecóloga y obstetra del IMSS, Jessica Pellegrine quien además mencionó este embarazo se dio a través de la fecundación in vitro por transferencia de embriones.

Nacimiento de cuatrillizos en Baja California Sur

En condiciones normales de salud, los pequeñitos pesaron entre 1.2 kilogramos y 1.8 kilogramos, pese a que según lo comentado por Pellegrine estos embarazos suelen ser de alto riesgo, pero el personal de pediatría procedió oportunamente.

Por su parte Yessenia madre de los cuatro pequeñitos detalló que se sometió al tratamiento de fertilidad, pues su sueño era dar a luz a un niño una niña, pero este procedimiento la sorprendió con un embarazo múltiple.

“Al hacerme el primer ultrasonido, me dijeron que venían tres bebés, por lo que me emocioné y me puse muy feliz. Sin embargo, en el segundo ultrasonido, ya fueron cuatro bebés, y fue ahí donde aumentó mi felicidad, pero sí sentí un poco de miedo”, expresó Yessenia.

Además, explicó que se le implantaron tres óvulos, pero uno de ellos se duplicó, por lo que en los cuatrillizos hay unos gemelos. Yessenia explicó que desde el cuarto mes de embarazo fue necesario guardar reposo y ahora que dio a luz a los bebés de 32 semanas de gestación se encuentran estables.

Finalmente, agradeció la atención que recibió por parte de médicos y enfermeras además del personal de salud que estuvo en el momento del parto.