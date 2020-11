NASA hace historia con el primer lanzamiento operativo de SpaceX Crew Dragon

Después de seis años, dos vuelos de prueba exitosos y una inversión de miles de millones de dólares en una empresa estadounidense, la NASA está preparada para lanzar cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional este fin de semana, el primer vuelo certificado por el gobierno de una nave espacial SpaceX Crew Dragon desarrollada comercialmente.

Originalmente se esperaba que despegara este sábado, pero el lanzamiento se retrasó hasta el domingo 15 de noviembre de 2020, a las 7:27 p.m. EST, debido a los fuertes vientos esperados en el Centro Espacial Kennedy y al clima en alta mar, donde la primera etapa del cohete Falcon 9 intentará aterrizar en una nave espacial SpaceX.

La compañía planea reutilizar el propulsor para el próximo vuelo de Crew Dragon. Apropiadamente, la tripulación de tres hombres y una mujer llamó a su nave espacial "Resiliencia".

"Eso significa funcionar bien en momentos de estrés o superar eventos adversos", dijo el comandante de la misión Mike Hopkins.

"Creo que todos podemos estar de acuerdo en que 2020 ciertamente ha sido un año desafiante: pandemia mundial, dificultades económicas, disturbios civiles, aislamiento. Y a pesar de todo eso, SpaceX, la NASA ha mantenido abierta la línea de producción y ha terminado este increíble vehículo que se prepara para emprender su vuelo inaugural a la Estación Espacial Internacional".

Cómo ver el lanzamiento de SpaceX Crew Dragon

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2020

Hora: La cobertura en vivo comienza a las 3:30 p.m. EST. Lanzamiento previsto para las 7:27 p.m. EST

Ubicación: Kennedy Space Center, Florida

Transmisión en línea: En vivo por el stream oficial de la NASA

Junto a Hopkins estarán el ex piloto de portaaviones F / A-18 Victor Glover, el astronauta investigador Shannon Walker y el astronauta japonés Soichi Noguchi.

Será el segundo vuelo para Hopkins y Walker, que volaron antes a bordo de la nave espacial rusa Soyuz, y el tercero para Noguchi, un veterano de Soyuz y del transbordador espacial. Glover, el primer astronauta afroamericano en unirse a la tripulación de una estación espacial de larga duración, está realizando su primer vuelo espacial.

Los astronautas Crew-1 en un simulador de SpaceX (de izquierda a derecha): Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins y Soichi Noguchi.

La cápsula Resilience de SpaceX Crew está lista para hacer historia

Si todo va bien, Crew Dragon realizará un encuentro automatizado con la Estación Espacial Internacional, deslizándose para atracar en el puerto de avanzada del laboratorio alrededor de las 11 p.m. del lunes para iniciar una estadía de seis meses.

El Centro Espacial Kennedy permanece cerrado debido a los protocolos de coronavirus y los astronautas han estado en estricta cuarentena durante las últimas semanas para asegurarse de que nadie lleve el virus a la estación espacial.

En ese contexto, el fundador de SpaceX, Elon Musk, tuiteó durante la noche que "se le hizo la prueba de COVID cuatro veces hoy. Dos pruebas dieron negativo, dos dieron positivo". Más tarde agregó que había experimentado "resfriados leves, tos y fiebre leve en los últimos días. En este momento, no hay síntomas".

Bridenstine dijo a The Washington Post que el rastreo de contactos mostró que Musk no había entrado en contacto con nadie que tuviera acceso a los astronautas de Crew-1 y que no se esperaba ningún impacto en el lanzamiento.

Los administradores de la NASA no intentaron advertir sobre posibles grandes multitudes que se espera que se reúnan a lo largo de la "Costa Espacial" de Florida para presenciar el lanzamiento del fin de semana. Pero Kathy Lueders, directora de la dirección de exploración espacial de la NASA, instó al público a ser cauteloso, a usar máscaras y a distanciarse socialmente dondequiera que se reúnan.

"Esperamos una gran participación", dijo.

"Queremos que la gente celebre con nosotros (pero) queremos que la gente tenga cuidado cuando estén ahí. Estaríamos muy tristes si este fuera un evento de gran difusión".

Aparte de COVID, los gerentes de la NASA y SpaceX realizaron una revisión de preparación para el lanzamiento el viernes para evaluar el clima y el rendimiento de los nueve motores de la primera etapa del cohete Falcon 9 durante una prueba de encendido el miércoles. Los motores recibieron un certificado de buena salud y los meteorólogos predijeron un 60% de posibilidades de un clima aceptable en el sitio de lanzamiento el domingo.

Los gerentes de la misión continuarán evaluando las condiciones en el Océano Atlántico a lo largo de la trayectoria noreste del Crew Dragon para asegurarse de que los vientos y el estado del mar sean aceptables en caso de un mal funcionamiento que pudiera obligar a la tripulación a hacer un amerizaje de emergencia.

Se requieren mares relativamente tranquilos para la recuperación de la primera etapa del Falcon 9, que la compañía planea reutilizar para el próximo vuelo de Crew Dragon dentro de seis meses. Un avión no tripulado de la compañía, el caprichosamente llamado "Sólo lea las instrucciones", se hizo a la mar el jueves, en dirección a la zona de aterrizaje a varios cientos de millas al noreste de Cabo Cañaveral.

"El clima de aterrizaje para la primera etapa es un gran problema", dijo Lueders el jueves.

"Es el escenario que usaremos para Crew-2, así que nos preocupamos por él. No es que no nos preocupen por ellos (todos), pero este es un escenario importante".

La NASA cuenta con el vuelo Crew-1 y las misiones de seguimiento de SpaceX y Boeing para poner fin a la dependencia exclusiva de la agencia de la nave espacial rusa Soyuz para viajes hacia y desde la órbita terrestre baja. La NASA ha gastado $ 4 mil millones desde 2006 comprando asientos a bordo de la nave espacial Soyuz y otros $ 6 mil millones hasta la fecha en su Programa de Tripulación Comercial, finalmente adjudicando contratos a SpaceX y Boeing.

Para lograr el estado "operativo", la agencia tuvo que "evaluar humanamente" el cohete SpaceX Crew Dragon y Falcon 9, un proceso exhaustivo que culminó en dos vuelos de prueba, uno sin piloto y el otro con los astronautas Douglas Hurley y Robert Behnken a la estación espacial para una estancia de 64 días a principios de este verano.

El SpaceX Crew Dragon se lanza a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy en previsión de la misión Crew-1 que lanza 4 astronautas al International Space Station.

Con dos vuelos de prueba exitosos detrás de ellos, los ingenieros de la NASA pudieron certificar la nave espacial después de un análisis detallado de telemetría e inspecciones del hardware de vuelo. Fue la primera certificación de este tipo desde que se construyó el transbordador espacial en la década de 1970 y la primera otorgada a una nave espacial desarrollada comercialmente.

TE RECOMENDAMOS LEER: SpaceX recibe certificación de vuelo espacial humano de la NASA

"Creo que dentro de 20 años, vamos a mirar hacia atrás en este momento como un importante punto de inflexión en nuestra exploración y utilización del espacio", dijo Phil McAlister, director de desarrollo de vuelos espaciales comerciales en la sede de la NASA.

“No es una exageración afirmar que con este hito, la NASA y SpaceX han cambiado el arco histórico del transporte espacial humano.

"La NASA no solo puede transportar a nuestros astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional con sistemas estadounidenses, sino que ahora, por primera vez en la historia, existe una capacidad comercial de una entidad del sector privado para transportar personas al espacio de manera segura y confiable".