Mutación del CORONAVIRUS no es resistente a las vacunas

Los expertos en la salud de los Estados Unidos han asegurado que no ven ningún peligro potencial planteado por la mutación del coronavirus y la nueva cepa que reportó Gran Bretaña.

La noticia de una cepa más virulenta de COVID-19 encontrada en el Reino Unido ha inquietado tanto a los líderes mundiales como a los ciudadanos, y parece surgir justo cuando la distribución global de la vacuna Pfizer está en marcha y la vacuna de Moderna no se queda atrás.

Sin embargo, tanto el Cirujano General Dr. Jerome Adams como el elegido por el presidente electo Biden para el puesto, el Dr. Vivek Murthy, creen que la nueva cepa no representa una amenaza mientras los estadounidenses continúen observando las políticas de salud básicas como lo sugieren las pautas de los CDC.

El Cirujano General Dr. Jerome Adams advirtió que el público debe recordar que los virus mutan "todo el tiempo", pero que no necesariamente los hace más peligrosos.

"Ni siquiera sabemos si es realmente más contagioso todavía o no, o si simplemente resultó ser una cepa que estuvo involucrada en un evento de súper esparcimiento", además Adams agregó que "En este momento, no tenemos indicios de que vaya a dañar nuestra capacidad para seguir vacunando a las personas o de que sea más peligroso o mortal que las cepas que existen y que conocemos actualmente".

Murthy se hizo eco del mensaje del cirujano general e instó a los estadounidenses a mantener la calma y seguir "los pilares" de la prevención de la transmisión del COVID-19: el uso de mascarillas, el lavado de manos y la distancia social.

Te puede interesar: Hallan en Noruega una nueva mutación del Covid-19 ¡no puede ser!

"Es importante mencionar un par de cosas", dijo Murthy. "Si bien parece ser más fácil de transmitir, no tenemos evidencia, todavía, de que este es un virus más mortal para una persona que lo adquiere, no hay razón para creer que las vacunas que se han desarrollado no serán efectivas contra este virus también”.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.