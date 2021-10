Museo de Dinamarca es estafado con la obra “Toma el dinero y corre”

El Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg le encargó a Jens Haaning que recreara una de sus obras y le adelantó para ello unos US$83.000, pero lo que recibió a cambio fue una obra titulada "Toma el dinero y corre".

Resulta que la galería le pidió al artista de 56 años, que es conocido por sus obras críticas sobre el dinero, el racismo, el poder y los grupos marginados, que recreara una obra anterior suya.

Hay que destacar que la obra encargada era formada por dos cuadros de cristal llenos de billetes, uno con 328.000 coronas y otro con 25.000 euros, que reflejaban el salario medio anual de Dinamarca y Austria.

Artista pidió dinero al museo de Dinamarca

Jens Haaning

Se ha destacado que las obras de arte iban a formar parte de una exposición con piezas de 22 artistas donde el tema principal era el papel del individuo en el mercado laboral actual.

Es por esa situación que para en encargo, el artista danés pidió prestadas 550.000 coronas danesas, alrededor de US$83.000, para incluirlo en sus cuadros y después devolverlos.

Lo más sorprendente de todo es que cuando la supuesta obra llegó cuando el museo recibió los dos cuadros blancos bajo el título Take the Money and Run ("Toma el dinero y corre").

¿Por qué Jens Haaning no devolvió el dinero?

Obra "Toma el dinero y corre"

Lasse Andersson, director del museo expresó: "Es dinero del museo y tenemos un contrato que dice que el dinero debe estar de vuelta el 16 de enero"; aunque reconoció que también le hizo reír.

"[La obra] provocó a los curadores y a mí también un poco, pero al mismo tiempo me reí porque era muy humorístico".

Haaning, de 56 años ha declarado: "El trabajo es que he tomado su dinero… Animo a otras personas que tienen condiciones de trabajo tan miserables como las mías a hacer lo mismo", y agregó que recrear sus trabajos anteriores le habría costado dinero de su propio bolsillo.

Por otro lado Andersson refutó la afirmación de Haaning de que el museo no había accedido a pagarle de manera justa: "Acabamos de firmar un acuerdo con la Asociación de Artistas Daneses que aumenta lo que se les paga a los artistas cuando exponen”.

Cabe destacar que el director del Museo de Dinamarca está a la espera de que el artista devuelva el dinero que pidió, ya que tenían un trato que al parecer Jens Haaning ha roto.

