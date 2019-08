“Murió Argentina”, así de radical fue el comentario de Baby Etchecopar

Después de darse a conocer los resultados de las PASO el actor y periodista Ángel Pedro mejor conocido como "Baby" Etchecopar es conocida, no ocultó su molestia y sentir respecto al de las elecciones primarias, donde el 32% voto por la reelección de Mauricio Macri y 47%, por la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

“Ayer murió la Argentina", fue una de las frases del conductor radial, que se autodefinió como "macrista", de hecho él dijo que no es neutral y porque no es neutral habló “Yo sigo siendo macrista. Yo no le saco el culo a la jeringa porque hayamos perdido. ¿Okey?".

Sin miedo, “Baby” dice todo lo que piensa sobre las elecciones de Argentina.

Y es que “Baby” también tuvo palabras para los ganadores, especialmente Cristina Fernández y La Cámpora, elogió a Alberto Fernández y fue muy crítico de Marcos Peña y Jaime Durán Barba.

Por ejemplo en la vereda de enfrente Alberto Fernández aparece como posible salvador, pero dijo que “detrás de él se esconden las peores maldades del kirchnerismo, gobierno con el que siempre manifestó su abierto disgusto y rechazo”.

Con respecto al presidente, “Baby” dijo que es el único que ha sido bancado durante toda su gestión: "Cambiar al gabinete es bajarlos del barco antes de que se estrelle, y la verdad es que los artífices de lo que pasó ayer son ellos. Esto lo puedo decir porque lo dije toda la vida, siempre defendí al presidente pero le pegué al resto".

Sin embargo opinó que lo único rescatable de todo lo que pasó en las elecciones primarias es Alberto Fernández, de hecho dijo que él “no podés poner una gota de agua mineral en el medio de una olla de agua podrida. Si gana va a haber que ayudarlo porque La Cámpora se lo va a comer.

“Baby” enfatizó su desesperación ante la incertidumbre al mencionar que “se terminó la Argentina. No es agorero. Sea cual fuera el camino, por más de que la gente se arrepienta, ya está perdida”, añadió que se tuvo una posibilidad de entrar en la República y fue arrojada a la basura, dijo: “seguimos siendo Argentina. Ahora viene lo peor porque está la Cámpora, viene la persecución, viene 678".