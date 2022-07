Mundo de los cárteles tiene tanto poder que lleva a la destrucción: papa Francisco

En una entrevista concedida a las periodistas Valentina Alazraki y María Antonieta Collins, el papa Francisco aseguró que “el mundo de los cárteles de la droga ha tomado un poder tal, que ya lleva a la destrucción por la droga y destrucción para lograr el negocio diverso".

Fue cuestionado sobre la situación que viven los sacerdotes en México, luego del asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui en Chihuahua.

"¿Ha tenido algún contacto con la Iglesia mexicana, con el gobierno de México?", dijo Alazraki.

"Tuve una reunión donde había sacerdotes mexicanos y estaba uno que está por la zona. Y decía el párroco 'pero este chico, yo lo bauticé; a este le di la primera comunión. Y ahora son empleados de los carteles'", respondió el papa Francisco.

"Como que el mundo de los cárteles de droga ha tomado un poder tal que ya lleva a la destrucción", añadió.

Además, destacó que los acontecimientos criminales no suceden no sólo en México. En parte se ve también en otros lugares del mundo. "En Brasil también se da. En Argentina parte, no tanto, como esos lugares donde están los cárteles tan bien delimitados. ¡Lo que puede el vicio de la droga y el negocio de la droga! El negocio de la droga no es solamente satisfacer el vicio, sino provocar más vicio. O sea, es un negocio destructor."

Vaticano y México con sus 30 años de relación

El Papa se dijo contento pues siempre es un paso adelante.

Sobre el 30 aniversario de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y México, el Papa se dijo contento pues siempre es un paso adelante.

"Respecto de las relaciones con la Santa Sede yo estoy contento, porque siempre es un paso adelante. No sé si estamos mejor que hace 30 años, evidentemente se fueron dando pasos. Cada paso es un problema o cada paso nace de un problema. Pero si nos vamos a poner a lamentar de lo que nos falta… demos el paso que nos toca hoy, el pequeño paso. Y en eso la diplomacia es muy grande".

En ese aspecto, señaló que está contento con las relaciones, porque "siempre son pequeños pasos”.

¿Cuál es el lema del papa Francisco?

Miserando atque eligendo

El lema del papa Francisco es "Miserando atque eligendo", una frase en latín que en español significa “Lo vio con misericordia y lo eligió”.

Según la revista eclesiástica, este lema forma parte de las Homilías de San Beda el Venerable sacerdote en donde dice: “Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me“ que en su pasaje en español quiere decir: Jesús vio a un hombre, llamado Mateo, sentado ante la mesa de cobro de los impuestos, y le dijo: “Sígueme”.

