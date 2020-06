Mundo de Trump teme que su "escenario de pesadilla" se haga realidad

Donald Trump elecciones Estados Unidos

Donald Trump regresa a la campaña este sábado por la noche en Tulsa, Oklahoma, y algunos de sus principales asesores políticos están cada vez más preocupados de que el presidente de Estados Unidos no pueda salir del agujero que se ha hecho.

Durante las últimas dos semanas, varios de los lugartenientes de campaña del presidente, así como personas en su administración, han reaccionado con alarma cada vez que varias encuestas muestran que Trump se sumerge en los años 30 contra el ex vicepresidente Joe Biden, el presunto candidato presidencial demócrata 2020.

Varios ayudantes en la Casa Blanca y en el esfuerzo de reelección de Trump habían expresado en privado un frío consuelo en el hecho de que con todo lo que estaba sucediendo: una respuesta fallida a una pandemia mortal, una economía estadounidense enormemente lisiada, protestas en todo el país , y varios de los ex altos funcionarios de Trump que salieron en su contra, fue prácticamente un milagro que los números de las encuestas del presidente no se hubieran hundido aún más.

A principios de este mes, un alto funcionario de la Casa Blanca le dijo a The Daily Beast que su "escenario de pesadilla" sería que el presidente se deslizara por debajo del 40 por ciento de apoyo en una serie sostenida de encuestas públicas y privadas, lo que indica que una base previamente inquebrantable estaba comenzando a crecer un poco desilusionado.

La posición constante de Trump, aunque quizás poco envidiable, en los bajos 40 años había seguido siendo una ilustración de su base duradera y su apoyo republicano de hierro.

"Hasta entonces, no soy un apocalíptico", dijo este funcionario, refiriéndose a los tremendos tremendos en las encuestas nacionales y en algunos estados.

En el tiempo transcurrido desde ese comentario, múltiples encuestas han mostrado a Trump deslizándose hacia los años 30.

Cuando se le preguntó esta semana sobre el cambio, el mismo funcionario de la Casa Blanca simplemente respondió:

"Aquí no es donde ninguno de nosotros quería estar en este momento, pero todavía hay tiempo para compensar la diferencia".

Los ayudantes de Trump saben que sus encuestas son terribles y le dicen lo contrario.

Algunos asesores culpan de las encuestas recientes por la cobertura noticiosa de varias semanas de las protestas masivas contra el racismo institucional y la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd, y cómo Trump ha respondido.

Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump cae en las encuestas y crece la diferencia a favor de Joe Biden https://t.co/fAnMnX0Cqu — Cronistacom (@Cronistacom) June 17, 2020

"Cuando la carrera está en el ciclo de las noticias y domina la conversación, los números del presidente Trump siempre bajan", dijo una fuente cercana a la Casa Blanca.

La fuente agregó que esperaban que la cobertura del libro revelador del ex asesor de seguridad nacional John Bolton sobre Trump en realidad conduciría a una encuesta para el presidente, si no por otra razón que significaría menos hablar de racismo, COVID y disturbios sociales.

Pero Trump ha tenido la habilidad de interponerse incluso en los planes mediáticos más elaborados, por no hablar de los que sus asesores esperan que se desarrollen. Incluso el anuncio del mitin de Tulsa estuvo plagado de problemas y errores.

Su equipo lo había programado previamente para el viernes, lo que significaba que habría caído el 16 de junio en una ciudad que fue el sitio de una de las masacres más salvajes de personas negras del país. Tras una reacción violenta, el presidente anunció el cambio de fecha al sábado.

Posteriormente afirmó que había hecho a Juneteenth, que ha conmemorado durante mucho tiempo el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, "muy famoso" porque "nadie había oído hablar de él".

Su secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, defendió esos comentarios el viernes señalando un aumento en las búsquedas de Google.

Trump también ha intentado retratar el daño económico causado por la pandemia como fugaz, pero los agentes republicanos han expresado su preocupación de que su charla sobre la recuperación de un cohete pueda retratarlo efectivamente como fuera de contacto con los votantes que todavía se sienten abandonados; e incluso su propio equipo no está seguro de si se trata de una campaña efectiva.

El exasesor de seguridad nacional John Bolton afirma que el presidente Donald Trump le pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, que lo ayudara a ganar las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, según un extracto de su libro https://t.co/oYbtWuX8Sk — CNN en Español (@CNNEE) June 17, 2020

Dos de los cuatro funcionarios mencionados le dijeron a The Daily Beast que estaban desconcertados por el hecho de que no habían visto evidencia de sondeo, en datos internos o en múltiples encuestas públicas diferentes, que las noticias de mayores ventas minoristas y la adición de 2.5 millones de empleos en mayo le había dado al presidente el golpe que habían querido y esperado.

"Si los próximos informes de desempleo mejoran, esperamos ver un cambio y un impacto notable", dijo uno de estos funcionarios, y agregó que en este momento demasiadas personas están sin trabajo y "lastimadas".

Con la esperanza de darse un impulso adicional en el frente económico, Trump ha expresado continuamente su deseo de un estímulo federal adicional de alto precio, que algunos funcionarios republicanos creen que mejoraría sus posibilidades.

Los principales demócratas en la colina, sin embargo, dicen que aún no han tenido conversaciones formales con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin sobre dicho paquete (los demócratas de la Cámara han aprobado uno de los suyos) y existe una gran antipatía entre los asistentes sobre trabajar con la Casa Blanca a menos que proporciona más información sobre cómo está gastando los cientos de miles de millones de dólares que ya se asignaron.

"Es una prioridad máxima", dijo un asesor demócrata de la Cámara de Representantes sobre obtener respuestas sobre dónde se han ido los fondos del Departamento del Tesoro.

Los republicanos del Senado, mientras tanto, han pospuesto hablar de otro proyecto de ley por completo. E incluso entre el cuadro de asesores de Trump, no hay mucho apetito por otro proyecto de ley de estímulo.

"El daño económico causado por el coronavirus es mucho menor de lo que se predijo hace meses ... Es horrible, pero es mucho mejor en estados como California, Texas y Florida de lo que los expertos pensaron que sería", dijo Art Laffer, notoriamente economista conservador que asesora informalmente a Trump.

"La gente incluso está cubriendo sus apuestas si va a haber una segunda ola del virus ... El mercado de valores nos dice que esto no será un gran problema".

No es nada comparado con Y2K o 2008 ... Esos fueron realmente grandes bajas en el mercado, y esto no es nada comparado con eso. Comenzó realmente grande, con una gran caída ... pero luego regresó. No fue así en 2008 y 2009. "

En ausencia de una medida o cambio económico importante, las opciones de Trump para revertir su diapositiva son más escasas.

En una entrevista con Político, el presidente expresó cierto grado de preocupación por sus posibilidades contra Biden, sobre el potencial de fraude electoral desenfrenado en las boletas por correo.

"Mi mayor riesgo es que no ganemos demandas [con respecto a la votación por correo]", dijo el presidente.

“Tenemos muchas demandas por todos lados. Y si no ganamos esas demandas, creo, creo que pone en riesgo las elecciones ".

Cada vez más, Donald Trump parece contento de intentar y volver a ejecutar el libro de jugadas que usó en 2016 con la esperanza de que vuelva a funcionar.

En otra parte de esa entrevista de Politico, advirtió a otros candidatos republicanos, incluidos aquellos que se postulan para ayudar a preservar la mayoría del Senado del partido, que no se alejen de puntillas, sin importar cómo se vean sus números de encuesta.

Donald Trump pidió ayuda a China para ganar las elecciones de 2020, según su exasesor John Bolton ��������



La noticia ���� https://t.co/5luo6FX0Ko pic.twitter.com/8J8dgze2d4 — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 19, 2020

Y en los últimos días, su equipo ha hecho otro esfuerzo agresivo para trollear a Biden (al igual que Hillary Clinton) como física y mentalmente mal.

El presidente ha traído de vuelta a los principales asistentes de su última carrera presidencial y también está recurriendo a uno de sus sustitutos más destacados de esa carrera para que lo ayude.

El jueves, Politico informó que la campaña de Trump había alistado al ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, quien como abogado personal de Trump lanzó una expedición de excavación de tierra en los Bidens que condujo directamente a la destitución del presidente, para "encabezar una campaña para presionar por más que debata este otoño, comenzando antes de lo habitual y teniendo voz en la elección de los moderadores ", para que Trump pueda tener más oportunidades de humillar públicamente a Biden, alguien a quien el presidente parece convencido se romperá bajo una parrilla individual.

#Entérate ��

El magnate Donald Trump

asegura que el polémico libro de su ex consejero de Seguridad, J. Bolton, "...es una recopilación de mentiras e historias inventadas. para hacerme quedar mal..."



Sin duda, un escándalo,

a pocos meses de las elecciones presidenciales de EEUU. pic.twitter.com/oPw1TGnsdN — NotiPatriaVe (@NotiPatriaVe) June 18, 2020

Cuando se le preguntó el jueves si ahora tiene un título oficial sobre Trump 2020, Giuliani dijo a The Daily Beast: "No señor, solo estoy ayudando".