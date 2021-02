Multimillonario COMPRA vuelo espacial de SpaceX y tú puedes acompañarlo

La empresa espacial SpaceX lanzará la primera misión al espacio totalmente privada en la historia de la humanidad, de la mano del empresario Jared Isaacman y otros tres pasajeros.

Isaacman está a tan solo unos meses de cumplir su sueño de ir al espacio, pero su objetivo también es ayudar al Hospital de Investigación Infantil St. Jude, a través de un concurso de donaciones para encontrar a los otros futuros cosmonautas.

Además de cubrir los costos del viaje, el multimillonario de 37 años dará la mitad de los 200 millones de dólares que espera recaudar para ayudar al hospital, de cuyo personal ya ha sido reclutada una trabajadora de la salud para orbitar la tierra.

Cualquiera que haga una donación al hospital St. Jude de Memphis durante febrero participará en un sorteo aleatorio para el asiento No. 3. El cuarto asiento será para el propietario de un negocio que use Shift4 Payments, la compañía de procesamiento de tarjetas de crédito de Isaacman en Allentown, Pensilvania.

El primer viaje espacial sin astronautas

Según The New York Times, el viaje espacial sería lanzado en octubre, y será la primera misión que no tendrá astronautas profesionales a bordo.

Jared Isaacman

"Realmente quiero que vivamos en un mundo dentro de 50 o 100 años donde la gente salta en sus cohetes como los Supersónicos y hay familias rebotando en la luna con su hijo en un traje espacial", Isaacman, quien cumplirá 38 años la próxima semana , dijo a The Associated Press.

"También creo que si vamos a vivir en ese mundo, será mejor que conquistemos el cáncer infantil en el camino".

El empresario compró un anuncio del Super Bowl para dar a conocer la misión, denominado Inspiration4 y que se espera sea lanzado en octubre. Los detalles del viaje en una cápsula SpaceX Dragon aún se están resolviendo, incluida la cantidad de días que los cuatro estarán en órbita después de despegar desde Florida. Los otros pasajeros se darán a conocer el próximo mes.

El millonario no quiso dar a conocer cuánto pagó por el viaje para orbitar la tierra, pero afirmó que “con seguridad” el objetivo de recaudación de su viaje “será en exceso mucho más que el costo de la misión”

El viaje de Isaacman es el último anuncio de viajes espaciales privados. Como reportamos recientemente en La Verdad Noticias, tres empresarios están pagando 55 millones de dólares cada uno para volar a la Estación Espacial Internacional el próximo enero a bordo de un SpaceX Dragon.

