Mujeres ya no tendrán que declarar su virginidad antes de casarse

Tras una batalla legal de cinco años, ahora las mujeres ya no tendrán que declarar si son o no son vírgenes en los certificados de matrimonio. El Tribunal Supremo de Bangladesh dictaminó esta nueva ley para defender los derechos de las mujeres y proteger la privacidad y potencial humillación en dado coso de no ser “kumari”, virgen.

En un país mayoritariamente musulmán era “importante” que la mujer declarar si son o no vírgenes antes del matrimonio, pero tras años de lucha el Supremo ordenó al Gobierno retirar la palabra del certificado de matrimonio y remplazarla por “soltera”; en la nueva ley, el novio también tendrá que poner si es soltero, divorciado o viudo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo se comenzará a utilizar esta nueva ley celebrada por los grupos de defensa de la mujer.

Las mujeres ya no tendrán que poner si son o no vírgenes.

“Es una sentencia que nos hace creer que podemos luchar y crear más cambios para las mujeres en el futuro", ha declarado Siddiqua, de Bangladesh Legal Aid And Services Trust (BLAST), una de las abogadas involucradas en el proceso legal.

“He realizado muchos matrimonios en Dacca y a menudo me han preguntado por qué los hombres tienen la libertad de no desvelar su estatus y las mujeres no. Siempre les decía que no estaba en mi mano. Supongo que ya no me plantearán más esa pregunta”, reveló Mohamad Ali Akbar Sarker, un funcionario de registro de matrimonios musulmanes de Dhaka.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

PRUEBAS DE VIRGINIDAD

En algunos países musulmanos como Afganistan las mujeres necesitan realizarse exámenes para comprobar si son vírgenes.

TE PUEDE INTERESAR: El Vaticano asegura se puede ser"virgen" después de haber tenido sexo

Según datos de medios de comunicación, algunos doctores le piden a las jóvenes abrir sus labios genitales menores y toser, de esta manera se puede ver si mantuvieron relaciones sexuales, ya que el himen, según los médicos afganos, "se rompe entre las siete y las nueve de las agujas del reloj".