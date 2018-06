Mujeres en Europa viven más años que los hombres, pero son menos felices

Las mujeres en Europa viven más años que los hombres, pero con menos felicidad, según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) que ha analizado las diferencias de género en la esperanza de vida y en felicidad a los 50 años en 16 países europeos.

La investigación, liderada por la investigadora del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF, Aida Solé-Arce y que publica el 'European Journal of Public Health', ha revelado que, aunque la mayor longevidad de las mujeres es evidente en todos los países, ésta varía sustancialmente entre los diferentes países, mientras que "las diferencias de género en esperanza de vida saludable son menos evidentes".

Los investigadores han estudiado la esperanza de vida a partir de la utilización de un indicador de bienestar subjetivo (por ejemplo, la felicidad) y sus variaciones por sexo, algo que no se había estudiado hasta ahora.

Los investigadores querían saber si las mujeres en Europa viven vidas más largas y felices que los hombres, a partir de los datos proporcionados por la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE, acrónimo de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) y analizando la magnitud y las variaciones de las diferencias de género en la esperanza de vida en felicidad a los 50 años.

Para ello han usado dos medidas de salud: la mortalidad (medida objetiva) y la felicidad (medida subjetiva), con datos de Suecia, Dimanarca, Países Bajos, Suiza, Alemania, Italia, Bélgica, Austria, República Checa, Portugal, España, Eslovenia, Francia, Hungría, Polonia y Estonia.

"Nuestro trabajo proporciona evidencia empírica sobre un aspecto interesante y relevante de la literatura sobre salud para las sociedades contemporáneas, en el que la esperanza de vida es alta y continúa aumentando", ha señalado Solé-Arce.

"En particular, -ha añadido- revela, desde una nueva vertiente, la manera en que tanto los hombres como las mujeres de diferentes países viven estos años de vida adicionales en términos de felicidad".

Según la investigadora, "en comparación con los hombres, las mujeres viven más años, no sólo con peor estado de salud, sino también con menos felicidad".

Además, hemos constatado que, si nos centramos en las diferencias totales de género en esperanza de vida feliz, en la mayoría de los países, la ventaja masculina en la prevalencia de la felicidad (proporción de personas que se consideran felices) compensa parcialmente los efectos de la ventaja femenina en cuanto a la mortalidad, especialmente en edades avanzadas", según Solé-Arce.

En un apartado centrado en las diferencias por grupos de edad, los investigadores encuentran, en seis países, un cambio en la prevalencia de la felicidad entorno a la jubilación.

"Nuestros resultados sugieren que las condiciones después de la jubilación pueden jugar un papel relevante a la hora de explicar las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los niveles de felicidad", según la investigadora de la UPF.

El estudio también pone de manifiesto que los países en los que las diferencias de género en esperanza de vida son mayores, no son necesariamente los países con mayores diferencias en cuanto a felicidad.

"Las políticas de salud nacionales deben ver el indicador de la felicidad como un determinante de la salud y el bienestar clave en edades avanzadas, especialmente entre las mujeres", han concluido los investigadores.