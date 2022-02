Mujeres drogan a niños para poder robar una casa en Bogotá, Colombia

Tras drogar a los niños, las mujeres sustrajeron más de 5 millones de pesos colombianos en artículos.

Este fin de semana se dio a conocer que dos mujeres engañaron y drogaron a tres niños para poder robar una casa del barrio Lisboa, ubicado en la localidad de Suba, Bogotá, Colombia. Afortunadamente, los menores de edad se encuentran bien de salud, pero el monto de lo robado asciende a los cinco millones de pesos colombianos.

De acuerdo a la información que circula en Internet, dos mujeres se acercaron a la vivienda y lograron que los tres infantes le abrieran la puerta a base de engaños. Una vez adentro, ellas le proporcionaron una sustancia para adormecerlos y posteriormente llamaron a tres hombres para llevarse todos los artículos de valor.

El video del hurto, obtenido de las cámaras de seguridad del barrio, fue viralizado por Noticias Caracol. Sin embargo, el detalle que indignó a más de uno fue que los menores fueron abandonados en localidades cercanas. Los afectados ya se recuperan satisfactoriamente y están bajo el cuidado de la madre, quien se encontraba trabajando al momento del percance.

Policía Metropolitana de Bogotá da importante mensaje

La Policía Metropolitana de Bogotá exhorta a padres de familia a extremar medidas de seguridad entre sus hijos.

Por tal motivo y debido a que hasta el momento no se ha dado con el paradero de los ladrones, la Policía Metropolitana de Bogotá hizo un atento llamado a los padres para no dejar solos a los niños y a ellos se les solicitó no hacer contacto con personas desconocidas, esto con el fin de evitar que esta lamentable situación no se vuelva a repetir.

“Hacemos un llamado a todos los padres de familia para que no dejen a los niños solos, y en caso de que sea necesario hacerles las recomendaciones de seguridad para que no hablen con personas extrañas”, señaló el coronel Germán Darío Sáenz.

¿Cuántos robos hay en Colombia al día?

687 casos de hurto se presentan en el país colombiano de manera diaria.

Reportes de la Secretaría Distrital de Seguridad, mismos que La Verdad Noticias trae para ti, Bogotá sufrió 7,574 casos de hurtos a vivienda en el 2021. Asimismo, Enero es el mes del año en el que más roban a personas en Colombia, al menos eso es lo que determinan los estudios de los últimos cinco años.

