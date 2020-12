Mujeres después de los 55 años podrían tener el MEJOR sexo de su vida

Existe la percepción errónea de que a medida que envejece, ya no está interesado en el sexo. La verdad es que, en lugar de sentirse estancados sexualmente, hay una gran cantidad de investigaciones que muestran que se está produciendo mucha acción entre las sábanas entre las personas de 55 años o más.

Y aunque el envejecimiento normal, por supuesto, produce cambios físicos que pueden afectar la vida sexual, hay muchas razones de salud, tanto físicas como emocionales, para seguir poniéndose nervioso.

Iris Krasnow, autora de "El sexo después de ... las mujeres comparten cómo cambia la intimidad a medida que cambia la vida" y "La vida secreta de las esposas", dijo que "el sexo después de los 55 años puede ser el mejor sexo de tu vida porque, por una razón, un vacío nido significa más espontaneidad para la intimidad ".

“Escuché de muchas esposas con nidos vacíos que han encontrado que la cocina es un verdadero punto caliente”, dijo.

Krasnow enfatizó que cuanto más sexo tengas, más sexo querrás tener.

La edad no es un impedimento para tener sexo increíble.

Sexo después de los 55 años

“La mejor manera de avivar el fuego y mantener un matrimonio caliente o al menos realmente cálido después de los 55 es recordar poner 'tener sexo' en su lista de cosas por hacer”, dijo.

“Las parejas ocupadas con dos profesiones y matrimonios prolongados pueden darse por sentado o estar demasiado exhaustas al final del día como para siquiera hablar entre ellas, y mucho menos desvestirse.

"Si no estás hablando, probablemente no estás tocando", agregó. “Y si no estás tocando, estás en problemas. La intimidad sostenida, emocional y hasta cierto punto física, incluso si se trata de abrazos y besos, son esenciales para hacer que un matrimonio dure a medida que envejecemos ".

Krasnow y otros expertos argumentan que la gente no debe asumir que la disminución de hormonas que ocurre cuando las mujeres envejecen conduce automáticamente a una disminución de la libido.

De hecho, un estudio del King's College London descubrió que la menopausia no juega un papel tan importante en los problemas sexuales como se pensaba. Un factor más importante para determinar el disfrute de su vida sexual es si tuvo problemas con el deseo y el orgasmo antes de la menopausia.

En resumen, las mujeres pueden seguir teniendo una vida sexual satisfactoria, incluso después de la menopausia.

"El sexo después de los 55 puede ser el mejor sexo de tu vida", aseguró Iris Krasnow

Una advertencia: es cierto que una caída de estrógeno puede provocar sequedad vaginal, así como paredes vaginales más delgadas, lo que a veces puede hacer que las relaciones sexuales sean dolorosas.

A medida que las mujeres envejecen, tendrán menos lubricación vaginal y la vagina puede tardar más en lubricarse de forma natural.

Pero JoAnn Pinkerton, obstetra-ginecóloga y directora ejecutiva de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, dijo que el uso de estrógenos recetados en dosis bajas aplicados directamente a los tejidos vaginales puede ayudar a contrarrestar el adelgazamiento y la sequedad de los tejidos vaginales.

TE RECOMENDAMOS LEER: ¿Qué es normal y qué no en las relaciones sexuales de las mujeres de 55 años?

También son útiles: juguetes sexuales y lubricantes a base de agua de venta libre que pueden ayudar a aumentar el flujo natural de las cosas. Y cuanto más tenga relaciones sexuales, más saludables serán sus tejidos vaginales.

La Verdad Noticias tiene para ti las historias y temas más relevantes en el mundo. Síguenos en Facebook y Twitter para estar siempre actualizado.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.