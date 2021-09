Mujeres afganas marchan en apoyo a los talibanes en Kabul

Cientos de mujeres afganas portando la burka marcharon en una universidad de Kabul para respaldar el movimiento de los talibanes pese a que la mayoría de las féminas estaban aterradas por la recuperación del poder de los insurgentes luego de 20 años de mantenerse desplazados por las tropas de Estados Unidos.

En La Verdad Noticias dimos a conocer cuando la política del movimiento islamisma retomó el poder en Afganistán a mediados de agosto, lo que revivió el temor de todos los habitantes por la violencia con la que se manejaban sus nuevos líderes.

Previamente otro movimiento de afganas dijo que no dejarían que los talibanes las detengan, y ahora se ve una imagen totalmente contraria a esa imagen de lucha y oposición en contra del régimen.

Mujeres afganas apoyan a los talibanes en Kabul

La marcha en apoyo de los talibanes fue totalmente polémicas

La impredecible marcha tuvo lugar este sábado 11 de septiembre; alrededor de 300 mujeres cubiertas de pies a cabeza con túnicas negras y con velos que solos permitían ver sus ojos, defendían a los rebeldes.

“Estamos en contra de esas mujeres que protestan en las calles pretendiendo representar a las mujeres afganas”.

“El gobierno saliente abusaba de las mujeres, las contrataba sólo por su belleza”.

Según dijo la prensa presente, algunas de las manifestantes portaban incluso guantes para no nombrar ni siquiera un centímetro de piel en honor a la ley islámica que comenzó a ser aplicada en 1996.

Afirmaron que las personas, sobre todo mujeres, que huyeron de Afganistán no las representan y que incluso se sienten satisfechas con el comportamiento de los muyahidines.

¿Cómo es la vida de una mujer afgana?

Las afganas viven bajo una serie de prohibiciones

No tienen derechos; se les prohíbe aparecer en las calles sin un pariente de sangre y sin burka, tampoco pueden usar zapatos con tacón alto, pues sus pasos no deben ser escuchados por los hombres para no exitarlos.

Tampoco pueden hablar en voz alta estando en público, pues ningún extraño puede escuchar su voz públicamente.

No pueden estudiar, trabajar, ni tener papeles sobresalientes en el país; siempre deben estar detrás de su pareja.

Cuando los insurgentes retomaron el poder, cientos de mujeres afganas protestaron y desafiaron al Talibán afirmando no tener miedo.

