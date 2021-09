Mujeres afganas desafían a los talibanes desde el extranjero; "así nos vestimos"

Wazhma Sayle, una activista por los derechos de los jóvenes en Afganistán, afirma que se sorprendió al ver una fotografía que se viralizó en redes sociales de mujeres afganas en la protesta apoyando a los talibanes y por el contrario, otras desafiaron al régimen talibán vistiendo de otra manera.

La mujer de 36 años que actualmente vive en Suecia publicó posteriormente una fotografía suya en Twitter con un vestido verde brillante y plateado con una leyenda haciendo una referencia a la cultura de Afganistán pues afirma que la burka no las representa.

Esta no sería la primera manifestación en contra de los insurgentes; previamente en La Verdad Noticias detallamos cómo las afganas protestaron y desafiaron al Talibán afirmando no tener miedo luego de que remotara el control total de Afganistán.

Mujeres afganas retan a talibanes con su vestimenta

Las mujeres posaron sin el Burka

Miles de féminas que lograron salir del país ahora liderado por el régimen talibán tocaron fibras sensibles al publicar imágenes en redes sociales usando vestimenta “reveladora” y diferente al burka que es usado de manera obligatoria en Afganistán.

“No quiero que me identifiquen de la forma que me mostraron los talibanes, no puedo tolerar eso. Esta ropa, cuando la uso, habla de mi lugar de origen”.

Para muchas la protesta que se hizo a favor de los insurgentes en días pasados, eran hombres usando el burka para simular ser mujeres e intentar parar las críticas en contra de sus creencias.

“La realidad es que el burka no es representativo de las mujeres en Afganistán”.

¿Qué pasa con las mujeres en Afganistán?

Las mujeres en Afganistán no pueden trabajar ni estudiar

Actualmente no pueden aparecer en las calles sin un pariente de sangre y sin portar la vestimenta impuesta por el régimen Talibán; tampoco pueden usar zapatos de tacón alto pues no se deben escuchar sus pasos para no excitar a los hombres.

Luego del avance que se tuvo cuando las tropas de Estados Unidos intervinieron en el país afgano para quitar a los insurgentes del poder en el 2001, las mujeres afganas dijeron que no permitirán que los talibanes las detengan y buscarán defender sus derechos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!