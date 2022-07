Mujer vegana es acusada de matar a su hijo de hambre en Estados Unidos

Una mujer vegana ha sido acusada en Estados Unidos de matar a su hijo de hambre, pues presuntamente le dio una dieta de verduras y frutas crudas a temprana edad, por lo que fue arrestada y ahora enfrenta un juicio de sentencia.

La protagonista de esta historia es Sheila O’Leary, de 35 años de edad, acusada de provocar la muerte por malnutrición de su hijo de 18 meses (1 año y medio de edad). La mujer fue declarada culpable del crimen junto con su pareja, aunque él solo fue acusado de negligencia a menor grado.

A finales de 2019 el caso fue abierto luego que la policía acudiera a casa de la pareja compuesta por Sheila y Ryan O’Leary, de 35 y 30 años de edad respectivamente, y descubriera que el bebé de 18 meses no respiraba y fuera declarado muerto en la casa de la familia.

Encontraron al bebé muerte y con desnutrición grave

El bebé fue hallado sin vida

Un paramédico le dijo al jurado que encontró al bebé sin respirar y acostado en una cama, mencionó que encontró al menor de 18 meses sin pulso y el rigor mortis empezaba a aparecer, lo que significaba que ya había pasado un tiempo desde que el menor murió.

Tras las investigaciones la madre del menor, Sheila O’Leary, fue acusada de los delitos de: asesinato en primer grado, abuso infantil agravado de un menor, negligencia infantil y abuso infantil.

Tras su arresto la mujer explicó que era vegana, y que la dieta de sus cuatro hijos consistía en alimentos crudos, principalmente de mangos, rambutanes, plátanos y aguacates, además señaló que la alimentación del bebé era complementada con leche materna.

Cabe indicar que sus otras dos hijas, de 5 y 3 años, también mostraban signos de bajo peso, mientras que la hija mayor de 11 años que no es hija biológica de Ryan, presuntamente está en buenas condiciones.

Médicos indicaron que el bebé parecía estar gravemente desnutrido en el momento de su muerte, y pesaba 7 kilos, el peso aproximado de un niño de apenas siete meses. Ahora el jurado ha determinado que hay suficientes pruebas para que Sheila sea declarada culpable y podría enfrentar la pena de cadena perpetua, ya que rechazó un acuerdo de 30 años en prisión si se declaraba culpable.

Te puede interesar: Niño granjero responde a mujer vegana luego que esta fue sarcástica con él

¿Qué es mujer vegana?

No consumen alimentos de origen animal

Un vegano es una persona que no ingiere productos alimenticios de origen animal. Al igual que los vegetarianos, los veganos no comen carne de ningún tipo (de cerdo, vaca, cordero, pescado, pollo, etc.) pero, a diferencia de ellos, tampoco consumen huevos, lácteos ni miel o cualquier alimento que provenga de animales.

En esta ocasión la mujer vegana ha sido acusada de asesinato, pues su hijo presentaba un grave cuadro de desnutrición, ya que al parecer no proporcionó al menor los alimentos necesarios para su desarrollo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!