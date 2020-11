Mujer trans llegá al Congreso de Estados Unidos ¡histórico!

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una mujer trans llegará al Congreso y que actualmente es la directora del programa de salud y bienestar en Pride Center of Vermont. Taylor Small es la privilegiada en estar en un cargo político de esta magnitud, ella explicó que nunca se lo imaginó y menor por ser trans.

La trans declaró que nunca pensó poder llegar a ese puesto, uno por su edad y segundo por ser transgenero y porque iba ser mal visto por las personas, de cómo una persona de la comunidad LGTB llegue al Congreso, “lo vi más como una meta a largo plazo”, dijo Small. “No vi que sucediera a la edad de 26 años”.

La Verdad Noticias a través de lapatilla.com, supo que esta noticia se dio luego de que Small fue elegida el martes para la Cámara de Representantes de Vermont, donde la residente de Winooski se convertirá en el primer miembro abiertamente transgénero de la Legislatura estatal, un hecho que nunca se olvidará en Estados Unidos.

Es importante mencionar que Taylor Small, con la nominación tanto progresista como demócrata, obtuvo 2.423 votos, o el 29.59% del total, en el distrito de Chittenden 6-7 de dos escaños, según los resultados no oficiales en el sitio web de Elecciones del Secretario de Estado de Vermont.

Taylor Small motivó a su comunidad LGBTI y a jóvenes

“Todavía no se ha asimilado del todo y no sé cuándo lo hará”, dijo Small sobre su histórica elección mientras hablaba mientras tomaba un café frente a Scout & Co. en Winooski. Dijo que espera que su elección demuestre a los jóvenes queer y trans que ellos también tienen oportunidades de ser líderes, aunque sean transgenero.

Por último, es de señalar que en varias ocasiones, a las personas de la comunidad LGBTI los despresian y no por su capacidad, sino por discriminación al no aceptar su orientación sexual, por ello es que en caso de que Taylor Small gane, sería tendencia tanto en redes, así como en los medios de comunicación.