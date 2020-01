Mujer taxista arrastra y golpea a pasajera que vomitó su vehículo (VIDEO)

Una mujer taxista en Bogotá, Colombia, enfureció luego de que una pasajera se vomitó en el interior de su vehículo, por lo cual saltó a ella y la arrastró fuera del taxi golpeándola e insultándola, ante la mirada atónita de otros taxistas que prefirieron no involucrarse.

El hecho se registró durante la madrugada del pasado 24 de enero. De acuerdo con testigos que grabaron la agresión, la taxista enfurecida sacó a la pasajera de la unidad a base de golpes y jalones en medio de una transitada avenida de la capital colombiana.

Mujer taxista golpea a pasajera

Como puede verse en el video difundido en redes sociales, ninguno de los taxistas que estuvieron presentes intervino para separar a las mujeres, a pesar de los gritos de ayuda de la pasajera que estaba siendo agredida.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, luego de vomitar en el interior del taxi, la pasajera se había negado a pagar la limpieza, lo que habría generado el enojo de la taxista.

Para detener la agresión fue necesaria la intervención de elementos de la Policía de Bogotá, quienes finalmente separaron a las mujeres, aunque se desconoce si la agresora fue detenida.

Durante su entrevista, la pasajera narró a los policías que había pagado el viaje por adelantado y que pretendía limpiar el taxi al llegar a su destino

Un programa de radio local recogió en una entrevista el testimonio de la víctima, quien aceptó su parte de la responsabilidad luego de dañar el taxi, pero aseguró que no merecía el trato que recibió por parte de la conductora.

“Yo acepto que cometí un error, pero también es injusto conmigo la manera en la que fui tratada y la Policía no hizo nada. No me debieron agredir de esa manera”, señaló la mujer.

En el video se puede observar la violencia con la que la mujer taxista obliga a su pasajera a descender del automóvil, mientras esta grita y los testigos solamente miran y luego se voltean.

A ésta hora se presenta una riña en la Avenida Cra 19 con Calle 116 en el norte de Bogotá, la pasajera se negó a pagar el lavado del taxi y fue bajada a la fuerza. pic.twitter.com/voKOu8iavU — Juan Manuel Vargas O (@Pilotoestereo) January 24, 2020

