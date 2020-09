Mujer sobrevive a ATAQUE ARMADO en CDMX; recibió SEIS impactos de bala (VIDEO)

Una mujer de 29 años de edad identificada como Kimberly, fue víctima de un ataque armado en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. La fémina recibió seis impactos de bala, dos de ellos en la cabeza pero pese a la gravedad de sus lesiones, nunca perdió el conocimiento y aseguró que el autor del crimen fue su ex pareja.

“En todo momento yo estuve lúcida, nunca perdí el conocimiento, porque yo pensaba que si perdía el conocimiento, si dejaba de estar lúcida, me iba a morir”, relató Kimberly.

Kimberli acusó directamente a su ex pareja como el autor del atentado

Sobrevive a ataque armado en CDMX

La joven se encontraba a punto de subirse a un vehículo en la colonia Agrícola Oriental, para dirigirse a un spa, cuando un hombre se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones.

Kimberly, sufrió lesiones graves a causa de los disparos, las más graves fueron en el rostro, pecho y cabeza; al llegar las autoridades, mencionó que su expareja, de nombre Leonel, fue quien la mandó a matar pues era el único que conocía su rutina diaria.

“Fue el cumpleaños de mi hijo y fui a dejarle su regalo. Me dice: Platícame qué vas hacer. Tengo una cita en el spa a las 8 de la mañana y me dice: ¿Ahí dónde siempre vas? Él sabe exactamente a qué hora yo tengo que salir de mi casa. Yo le dije que no quería nada con él”, describió Kimberly.

Por su parte, Isidro García, pareja actual de Kimberly señaló que el presunto autor intelectual la golpeó días antes.

“Días antes, Kimberly me habló tuvo una junta con él respecto al niño; él la golpeó yo fui por ella, porque me habló asustada y me dijo que él la había lastimado”.

Cabe destacar que desde el miércoles pasados, las autoridades de la Ciudad de México le han dado un seguimiento a este caso para dar con los responsables de esta tentativa de feminicidio.

“No me quería morir. Cerraba los ojos, ahí iba a acabar mi vida, estaba hablando con los policías, estaba hablando con las personas que me hablaban y trataba de hablar, hablar, hablar porque yo no quería morirme”, contó Kimberly.