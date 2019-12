Mujer se suicida tras recibir siete años de terapia y tortura por ser lesbiana

Una joven de 24 años fue encontrada sin vida en una calle abandonada, luego de estar por dos días desaparecida. Se habría suicidado porque no aceptaban que era lesbiana.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de diciembre en la ciudad de Louisville, Estados Unidos, cuando la joven salió caminar y “respirar aire”.

Días después, al mujer fue hallada muerta cerca de un embalse de Gross; autoridades informaron que la joven se abría suicidado tras ser tortura para varios años por sus preferencias sexuales.

De acuerdo a los familiares de la joven, ésta tomó durante más de siete años terapia con líderes de su religión, quienes la torturan por ser lesbiana.

La mujer sufría de autoflagelaciones tras terapias con sus líderes, quien intentaron “sanarla”, asimismo, la joven estuvo internada en un hospital psiquiátrico que la terminó consumiendo.

A los 13 años, la joven informó a su madre que quería ser monja, por lo que se acerco a la Iglesia Católica, perteneciente a la Arquidiócesis de Denver.

Sin embargo, al descubrir que era lesbiana, los líderes religiosos le aconsejaron que no se acerca a la familia, incluso, le ofrecieron “asesoramiento informal” para curarla.

Durante siete años consecutivos, la mujer recibió terapia de conversión, en donde era torturada física y psicológicamente, hasta que en días recientes optó por quitarse la vida.

Familiares de la mujer señalaron que hace tres años, la joven intentó suicidarse, pero por fortuna fue descubierta y puesta a salvo. Tiempo después fue internada en un hospital psiquiátrico en donde recibió ayuda.

Ser lesbiana se convirtió en la mayor autoflagelación para mujer, quien creía que estaba cometiendo graves pecados.

“Sentía mucha pena y ansiedad. No podía dormir. No podías dejar de pensar en eso. Me preguntaba si me iría al infierno”, detalló la madre de la joven.

