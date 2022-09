Mujer se suicida tras perder la custodia de sus 4 hijos

El caso de una mujer que se suicidó tras perder la custodia de sus cuatro hijos está conmoviendo en Reino Unido. La madre se privó de la vida justo antes de conocer la sentencia final del juez en medio de la lucha con su exesposo por la custodia de los niños.

Los hechos se registraron en Yorkshire, cuando Kelly Higgins, de 31 años, fue hallada sin vida en su apartamento. Antes de cometer el acto, la mujer dejó un conmovedor mensaje a sus pequeños.

Aunque luchó por obtener la custodia de los niños, la probabilidad apuntaba a que no la ganaría, ya que se negó a recibir un diagnóstico formal de depresión a pesar de que su expareja le pidió hacerlo.

Mujer se suicida y deja desgarrador mensaje a sus hijos

Se privó de la vida tras perder la custodia.

“Lo siento. No veo ninguna salida. Estoy cansada de pelear. No puedo hacer frente y me duele demasiado”, escribió la madre al agregar una palabras a su actual pareja a quien pidió cuidara de los niños. “Eres increíble y no me arrepiento de amarte, a su vez, como última voluntad, te pidió que te asegures de que mis hijos supieran cuánto los amaba y que a pesar de las circunstancias”.

Días antes de suicidarse, Kelly le había dicho a su familia que "si no podía tener a sus hijos, su vida no valdría la pena vivir". De acuerdo a los informes la mujer sufría de una fuerte depresión y ansiedad.

El lamentable hecho se registro en meses pasados, pero fue hasta recientemente que el equipo forense hizo público los resultados de la autopsia de la mujer en el que se determinó que la muerte de la madre fue por suicidio.

Te puede interesar: Niño se suicida y deja desgarrador video en el que exhibe maltrato y abusos

¿Qué es el suicidio?

El cuerpo sin vida de la madre fue encontrado por sus familiares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal, es decir, es la muerte por un acto de violencia dirigido hacia uno mismo con la intención de morir como el caso de la mujer que se suicidó tras perder la custodia de sus cuatro hijos que dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram