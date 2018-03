Agencias/Diario La Verdad Florida, Estados Unidos.- Mujer se sienta sobre su sobrina y la mata, Verónica Green Posey de 64 años de edad se sentó sobre Dericka Lindsay de nueve años. La madre le pidió a Verónica que se sentara sobre su hija para que le ayudara a disciplinarla. Green Posey de 150 kilogramos de peso fue acusada de asesinato en Florida por matar a su sobrina sentándose sobre ella como un castigo. La mujer de 64 años fue arrestada y acusada crueldad hacia la menor y de homicidio. La policía y los paramédicos asistieron al llamado que surgió de la casa de la familia, Verónica les dijo a los agentes que ella se había sentado encima de Dericka Lindasy por castigo, ya que se estaba poniendo fuera de control. Durante el incidente, Dericka les dijo a Posey y otros dos adultos, identificados en el reporte como los padres de la menor, que no podía respirar. Cuando Posey se levantó, la niña ya no estaba respirando. Las autoridades dicen que Posey llamó a los servicios de emergencia y trató de resucitar a Derika. El reporte de arresto dice que Grace Joan Smith y James Edmund Smith están acusados de descuido de un menor. Smith había llamado a Posey para que acudiese a su casa a ayudarla a disciplinar a la niña, diciéndole a los investigadores que Posey golpeó a Dericka con una regla y un tubo de metal antes de sentarse encima de ella. James Smith les dijo a los investigadores que Posey se sentó sobre la niña durante unos minutos antes de que ésta se quejara de que no podía respirar y que no se levantó hasta dos minutos después.

