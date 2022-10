Mujer se salvó al pedir ayuda con su reloj tras ser enterrada viva por su esposo

Una mujer de 42 años llamada Young An, fue apuñalada y enterrada viva en un bosque el domingo pasado por su esposo, Chae Kyong An, de 53 años. Pero finalmente logró salir de la fosa donde fue sepultada, para después pedir ayuda en una casa cercana.

De acuerdo con la información difundida por RT Noticias, los hechos ocurrieron en el estado estadounidense de Washington. Según Young, su esposo la atacó después de hablar con ella sobre el divorcio y los ahorros para la jubilación que no quería darle.

Así es. De no haber sido por un Apple Watch, los rescatistas no hubiesen podido encontrar a Young Sook An, una mujer de 42 años que fue secuestrada y apuñalada por su propio esposo

En un primer momento, el hombre ató de pies y manos a la mujer con una cinta y se fue, pero aun así, ella logró llamar al 911 desde su teléfono móvil. No conforme, su esposo volvió y trasladó a Young An al bosque, donde la apuñaló y, posteriormente, la enterró viva.

Mujer sepultada grita: “¡Mi marido me quiere matar!”

Young consiguió durante varias horas respirar.

Aunque estaba sepultada, Young consiguió durante varias horas respirar y retorcerse para evitar que la tierra la asfixiara mientras yacía en la fosa antes de arrancar la cinta con la que estaba atada. Posteriormente, la mujer estuvo 30 minutos buscando ayuda. Young encontró un lugar seguro en una casa del municipio de Lacey, a unos kilómetros al suroeste de Seattle, a cuya puerta llamó gritando:

“¡Mi marido me quiere matar!”.

Los documentos del juzgado que investiga el caso describen la apariencia de Young después de lo ocurrido. “Todavía tenía cinta adhesiva envuelta alrededor de su cuello, la parte inferior de la cara y los tobillos. Tenía moretones grandes”.

Esposo de la mujer sepultada fue detenido

El esposo de la mujer fue detenido y ahora se enfrenta a varios cargos penales, como intento de asesinato en primer grado, secuestro en primer grado y asalto en primer grado.

La Oficina del Fiscal del Condado de Thurston informó de que Chae Kyong ingresó en la cárcel del condado este martes, y el miércoles, durante una audiencia preliminar, un juez accedió a la solicitud del fiscal de mantenerlo en prisión sin fianza.

