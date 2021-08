Mujer se reúne con su familia tras 20 años de estar desaparecida en Colombia

Pasaron más de dos décadas para que una mujer y su familia se reencontraran nuevamente en Colombia. Cuando por fin llegó el momento, se apretaron con fuerza en un abrazo, se acariciaron las cabezas y las espaldas, y lloraron.

¿Quién no lo haría después de recuperar a una hija, a una hermana, a un ser querido que pensó que nunca regresaría, que tal vez ya había muerto?. Tal es el caso de nuestra siguiente historia.

La mujer tenía 12 años cuando desaparecio debido al accionar de los grupos armados –que despojaron de su tierra a su familia y la obligaron a desplazarse dos veces– hizo que se separara de su familia y se perdiera su rastro.

La mujer estuvo perdida durante 20 años

La mujer se reunió con su familia tras 20 años de ausencia.

"Pocos recuerdos tengo de ella, pero verla y poder decir que vamos a pasar fechas especiales, que voy a volver a tener otra hermana más, eso es algo que no tiene explicación", contó una de las familiares de la mujer, que pidió mantener su identidad en reserva.

El reencuentro se dio este miércoles, en el departamento del Magdalena, y en un país de guerras como Colombia, marca una hito. Es la cuarta persona que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) halla con vida en el país, y que logra reencontrarse con su familia.

"Nosotros a ella la dábamos por muerta", reconoció uno de los hermanos. ”La suela de los zapatos se me gastó de tanto buscar a mi hija. Me tocaba ahorrar 12 mil pesos para bajar a la ciudad y a veces me decían ‘vuelva mañana’”, contó la madre de la mujer.

¿Cómo lograron encontrar a la mujer?

Miles de personas siguen desaparecidas en Colombia.

En abril del año 2020, durante el inicio de la pandemia del Coronavirus, la mujer presentó una solicitud a la UBPD para la búsqueda de su familia, de la que perdió el contacto en 2001. Según información del portal El Universal.

"Esto fue posible gracias a la investigación extrajudicial que emprendió la Unidad de Búsqueda en 2020. El proceso implicó la recolección de información para corroborar la identificación de la familia y propiciar el reencuentro”, explicó la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.