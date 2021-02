Mujer se niega usar cubrebocas y la sacan de las GREÑAS de un bar (VIDEO)

Una mujer que se negó a usar cubrebocas dentro de un bar fue sacada de las “greñas” por el personal de seguridad del lugar, tal como se puede observar en el video que te compartiremos en La Verdad Noticias.

Los hechos se registraron en Chattanooga Billiard Club (CBC) en Cherry Street, en Tennessee. Dónde Bliss Causby fue arrastrada del cabello por un guardia de seguridad que la sacó del bar.

El establemiento indicó que Bliss se negó a usar el cubrebocas, sin embargo, ella dio otra versión de los hechos a CBS.

"Me arrancaron un poco de cabello; mi cara estaba hinchada. Me duele el cuello. Tenía hematomas horribles en el brazo y la espalda”, señaló.

La mujer fue sacada del bar a jalones de cabello, tras no usar cubrebocas.

En el informe del Departamento de Policía de Chattanooga se lee que la Bliss accedió a colocarse el cubrebocas cuando se le solicitó, pero se lo quitó posteriormente, por lo que le indicaron que el cubrebocas era obligatorio y que mejor se retirara del lugar.

Aseguró que no usaba el cubrebocas porque estaba bebiendo

"Le pregunté por qué y luego se puso muy agresiva y me empujó. Y le pedí que no me pusiera las manos encima”, argumentó Bliss. “Fue entonces cuando me agarró del pelo y me tiró al suelo”, señaló a CBS.

La mujer argumentó que al momento que tomaron el video que posteriormente subieron a redes sociales, ella no traía el cubrebocas porque estaba bebiendo.

"Me golpeó en la cara, me golpeó en la cabeza, comenzó a patearme y fue entonces cuando un amigo se acercó y me sacó de allí”, señaló Bliss.

