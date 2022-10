Mujer se enamora de un reo peligroso, lo visita en la cárcel y la ataca a matar

Una historia de amor terminó en tragedia en Argentina. Una mujer se enamoró de un reo peligroso a quien decidió ir a visitar a la cárcel sin imaginar que sería brutalmente atacada por el hombre, en medio de una agresión en el que casi pierde la vida.

Todo comenzó cuando la mujer conoció a su futuro amor a través de Facebook y fue tras cinco meses que decidieron conocerse en persona, y aunque en un inició dudó en dar el sí en la relación tras darse cuenta de que el individuo estaba preso, ésta decidió acudir hasta la prisión para poder conocerlo.

La mujer continuó yendo por todo un año a visitarlo, pero fue en una de esas citas cuando se dio cuenta que el reo tenía fotografías con otra mujer, lo que le llamó la atención e hizo que comenzaran las intimidaciones y agresiones, donde casi acaba muerta, según cita el diario argentino Crónica.

Mujer se enamora de reo peligroso en Argentina

La pareja mantuvo una relación por casi un año,

Tras descubrir las fotografías que su amado mantenía en su celda, la mujer decidió reclamar y terminar su relación, sin embargo, esa sólo era el inicio de las amenazas y agresiones que recibiría.

“No te vayas, si no vas a ver lo que te pasa afuera”, le habría dicho el hombre a la víctima, según indicó dicho medio. Pero las amenazas no terminaron ahí pues el preso la siguió por los pasillos y agredió físicamente.

“Él me siguió al baño y me dice: ‘Dame el teléfono’. Yo estaba de espaldas, entonces me agarra del cabello de atrás y me aprieta muy fuerte el cuello. Tranquilamente me podría haber matado”, relató la víctima.

Tras los hechos, la víctima indicó que vive con miedo de que el preso salga en libertad y la encuentre debido a que él se enteró que puso la denuncia, y la llamó por teléfono para amenazarla. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un hecho similar se registró en Rusia, donde una mujer se casó con un preso y fue asesinada el día de la boda frente a sus invitados.

Te puede interesar: Niño es golpeado por su propia madre y su pareja hasta dejarlo inconsciente

¿Qué es el homicidio?

El hombre fue acusado por intento de homicidio.

El delito de homicidio consiste en matar, en quitarle la vida a una persona. El sujeto activo puede ser cualquier individuo, mientras que el sujeto pasivo es la “otra persona viva”. En el caso de Argentina, las autoridades iniciaron una investigación por intento de homicidio luego que la mujer que se enamoró de un reo peligroso estuvo a punto de perder la vida en plena prisión.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram