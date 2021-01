Mujer se divorcia de su esposo para casarse con su hijastro ¡Ya tienen un bebé!

Dicen que para el amor no hay edad, y si bien no es poco común conocer parejas cuyas edades varían demasiado, lo cierto es que la historia de esta pareja le está dando la vuelta al mundo, no solo porque la mujer casi le dobla la edad a su esposo, sino que él era antes su hijastro.

Así cómo lo lees, esta mujer decidió divorciarse de su esposo, solo para casarse con su hijastro, con el cual actualmente tiene un bebé y en La Verdad Noticias te traemos toda la información.

La historia se trata de una mujer de Rusia de 35 años, Marina Balmasheva, quien decidió divorciarse de su esposo para casarse con su hijastro de 20 años de edad, pero eso no es todo, pues recientemente se convirtieron en padres de un bebé que pesó 3 kilos 600 gramos.

De acuerdo con la historia compartida en medios internacionales, la chica, que es una reconocida influencer con más de un millón de seguidores, estuvo casada 13 años y adoptó junto a su entonces pareja a 4 niños.

Esposo descubrió que la mujer tenía una relación con su hijastro

Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin cuando el hombre se enteró que la mujer lo engañaba y sostenía relaciones sexuales con su hijo Vladimir.

"Una noche que no podía dormir los escuché teniendo sexo. Me di cuenta que me engañaba con mi hijo, luego se acostó a mi lado, no dije nada esa noche", contó.

La influencer asegura que no engañaba a su esposo y que la relación surgió luego de que ambos se separaron. "Me hace sentir joven", dijo la mujer en su defensa.

La mujer creció junto a su ex esposo a varios niños, incluido su actual pareja

Cabe indicar que los hijos adoptados por la pareja se quedaro bajo el cuidado del padre, mientras que la mujer hizo una nueva vida con su hijastro.

