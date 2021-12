Mujer se casa con hombre que la atacó con ácido y le desfiguró el rostro “lo amo”

La boda de una mujer de Turquía ha causado gran polémica, pues dos años después de que su novio la atacó con ácido y le desfiguró el rostro, ella ha revelado que está enamorada y se casó con él.

La protagonista de esta historia es Berfin Ozek, una joven de 20 años de edad, que acaba de casarse con Casmin Ozan Celtik, de 23 años, quien le roció la sustancia química durante una acalorada discusión.

Se informó a La Verdad Noticia que tiempo atrás la pareja discutió y ella decidió terminar con la relación, pero a Casmin no le agradó la idea, por lo que roció el ácido en la cara de su ex novia gritandole “Si no puedo tenerte, nadie podrá”.

La atacó con ácido y le desfiguró el rostro

En la boda el sonreía mientras ella lucía un rostro desfigurado

Luego del ataque con ácido la joven quedó parcialmente ciega al perder el 70% de la visión en un ojo, además su rostro quedó desfigurado. Tras lo ocurrido ella presentó una denuncia policial contra Celtik y él fue arrestado.

Sin embargo, según los informes, él la “bombardeó” amorosamente con mensajes de reconciliación y le pidió perdón, por lo que ella decidió retirar la denuncia.

“Nos hemos escrito muchas cartas el uno al otro. Me he entregado a él. Lo amo mucho, y él me ama mucho", indicó la joven tras retirar la denuncia, pero recibió múltiples críticas en redes sociales y pidió que la denuncia continuara.

Casmin fue condenado a 13 años de prisión, pero debido al coronavirus se presentaron cambios legales y nuevas normativas por lo que él fue puesto en libertad condicional e inmediatamente le pidió matrimonio a Berfin, quien aceptó la propuesta.

Como era de esperarse los padres de la joven no aceptan dicha relación y critican al sistema de seguridad por dejarlo en libertad pese al atroz crimen que cometió.

“Se casó sin que lo supiéramos. He luchado por ella durante años y ahora todo esto ha sido en vano” indicó el padre de la joven.

¿Qué hace el ácido en la piel?

La joven perdió el 70% de la visión en un ojo

El ácido es un químico que puede ser muy fuerte y por lo tanto corrosivo. Esto significa que puede causar quemaduras graves y daño a tejidos cuando entra en contacto con la piel o las membranas mucosas.

Si no se usan adecuadamente estos químicos pueden causar graves daños, tal como el que le ocasionó Casmín a su ahora esposa, a quien atacó con ácido y le desfiguró el rostro.

