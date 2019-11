Mujer rifa su auto para pagar una cirugía y el ganador del sorteo se lo devuelve

Una mujer de escasos recursos hizo hasta lo imposible para reunir el recurso necesario para poder realizarse una cirugía de emergencia ya que los médicos debian removerle dos tumores.

La mujer rifó su único automóvil con el fin de recaudar el dinero lo más pronto posible, por lo que inició con la venta de boletos.

Días después, la mujer dio a conocer a la persona ganadora, la cual se trató de un hombre que le hizo inigualable obsequio.

La mujer originaria de Brasil realizó un evento público en el cual se disponía a hacer la entrega del vehículo a ganador, por lo que se tomó la foto de la evidencia.

Sin embargo, justo en ese momento el hombre tomó la mano la mujer y le entregó las llaves del su auto, declarando que solo quería ayudar por lo que se podría quedar con su vehículo.

De acuerdo a medios locales, la mujer identificada como Margarete Mormul, necesitaba reunir la cantidad de 5 mil dólares para la cirugía

“Cuando me detectaron los tumores no renuncié a mi vida y debió subastar el auto con el que solía trabajar como conductora privada”, relató al mujer para una televisión local.

Únete a nosotros en Instagram

El afortunado ganador se trató de un hombre jubilado de Paraná, Brasil, quien al enterarse que era su único medio para trabajar no pensó ni dos veces en regresarle su vehículo.

“Sabía que ella usaban el automóvil para trabajar, que era su única fuente de ingreso. Cuando compré cuatro boletos del sorteo, prometí que si ganaba no me quedaría con el auto. Mi objetivo era ayudar y no obtener el premio”, sostuvo el hombre.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos aprueba tratamiento innovador chino contra el cáncer

Meses después se dio a conocer que la mujer logró reunir la cantidad necesaria para la cirugía, por lo que fue operada a las pocas semanas en donde le extrajeron dos tumores malignos.