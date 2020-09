Mujer queda postrada en cama tras GOLPEADA por su hijo en Guasave

Estela, una mujer de 59 años de edad, se encuentra pasando un recuperación de cadera luego de ser agredida a golpes por parte de su propio hijo, quién salvajemente la golpeó sin razón alguna.

La señora cuenta con vigilancia las 24 horas del día, y es que hace dos semanas vivió un episodio desgarrador, pues fue víctima de violencia doméstica a manos de su único hijo varón.

“Ahorita le están haciendo curaciones, espérese un poco, ahorita la ven”, dijo Arely, su hija, quien de forma amable le abrió su casa a un medio local.

El hombre fue detenido por golpear a su madre

Una víctima más de violencia

Con lágrimas en los ojos la hija de Estela narra que hace dos semanas su hermano llegó al domicilio, pidió a su mamá que le abriera la puerta y al dejarlo pasar, este sin ningún motivo la comenzó a golpear.

Los gritos desesperados de Estela alertaron a los vecinos, quienes le ayudaron a detener la agresión.

Gracias a Dios que vinieron a ayudar a mi mamá, si no, no sabemos qué hubiera pasado, lo más seguro es que la hubiera matado, señala la hermana del agresor.

Arely no vive con su mamá, ella está casada y tiene su casa en la colonia 2 de Octubre. Cuando los vecinos le ayudaron, los daños en el cuerpo de Estela ya eran evidentes, hubo que llevarla al Hospital General, pues no tiene seguro social, ahí se dieron cuenta que tenía fractura en la cadera y daños en una pierna, además de múltiples golpes.

“La operaron y gracias a Dios que ahí se le operó sin que se pague, pero se están comprando medicinas y la verdad es que ahorita no hay dinero, está muy difícil la situación'', señala con tristeza la hija de la víctima.

Los vecinos ven en Estela a una señora de respeto y muy trabajadora, quien se gana la vida limpiando casas y juntando botes de aluminio para su venta, pero como ahora está postrada en esa cama, se quedó sin los medios para mantenerse.

Antecedente del hijo golpeador

No es la primera vez que su hijo la golpea, sin embargo, en las otras ocasiones los golpes no fueron tan fuertes. El joven, quien no fue detenido por la policía, lleva a cuestas enfermedades mentales, además que tiene supuesta adicción a algunas drogas, por lo que tiene episodios en los que no identifica a la gente y se comporta agresivo, esto según lo que comenta su hermana.

Los golpes, las heridas y los daños físicos en el frágil cuerpo de Estela son evidentes, pero es aún más grande el dolor que reflejan sus ojos y que sale de su alma. Y es que siente que todo se juntó; no hay dinero, se siente triste por lo que le hizo su hijo, además de que tiene miedo. Hasta el momento no ha recibido ayuda psicológica.

Te puede interesar: Hombre de Mérida golpea a su esposa por haber tardado mucho en el baño

Arely, la hija de Estela, es quien actualmente la está cuidando, señaló que permanecerá en su casa hasta que su mamá pueda valerse de nueva cuenta por sí sola, luego de ser golpeada por su hermano.