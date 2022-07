Mujer que tuvo que adoptar a su propio hijo para convertirse en su madre legal

Una mujer tuvo que adoptar a su propio hijo para convertirse también en su madre legal, pues al acudir a registrar al menor, acompañado de su pareja, les dijeron que solo una de las mujeres podía aparecer en el acta como la madre.

"Solo puede haber una madre en el certificado de nacimiento” le indicaron en aquella ocasión.

Esta insólita historia se registró en Cambridge, Reino Unido, lugar donde a Sara Obsborne le negaron aparecer en el acta de nacimiento de su hijo, pues fue su pareja quien dio a luz al pequeño.

Los hechos se registraron en 2014 y ahora, el Tribunal Superior de Reino Unido revocó la adopción y anuló el certificado de nacimiento original, de tal forma que actualmente ambas aparecen como las madres del pequeño. Además la corte determinó que ella también debe de ser reconocida como progenitora.

Al momento que nació su hijo en 2014 la ley indicaba que cuándo mujeres del mismo sexo tuviera un hijo a través de la fecundación in vito, en la que ambas fieran consideradas como progenitoras, entonces deberían aparecer en el certificado de nacimiento del niño.

Pero cuando Sara y su pareja, Helen Arnodl, fueron a registrar a su bebé ella no fue incluida en el documento. Personal del registro le indicaron que solo podían poner el nombre de Sara como si fuera el padre, pero ella “claramente no lo era” por lo que su nombre no apareció en el certificado.

Cuándo el pequeño cumplió seis meses, le indicaron a la pareja que Sarha tenía que realizar una adopción homoparental y en 2015 finalmente tomaron la decisión de hacerlo, pero ella tenía que pasar por una serie de tediosos pasos, tenía que completar una verificación de antecedentes penales y solicitar una orden judicial, que llegó en noviembre de 2015.

Fue hasta que la pareja tuvo a su segundo hijo en 2018, cuándo se percataron de que algo en el procedimiento de registro había sido erróneo en 2014, pues en esta ocasión les permitieron ambas aparecer en el certificado de nacimiento de su nuevo bebé.

Fue así que Sarah y su pareja iniciaron un procedimiento legal y finalmente se anuló la adopción y se creó un nuevo certificado de nacimiento para su primer hijo.

¿Cómo se le llama a las familias del mismo género?

Las familias homoparentales están formados por padres madres del mismo sexo.

Se les conoce como homoparentalidad o familias homoparentales, ¿en qué consisten? Una familia homoparental está formada por una pareja de dos hombres o dos mujeres que son padres o madres de uno o varios niños.

Actualmente, la pluralidad de los distintos tipos de familias es posible gracias a los avances de la legislación en algunos países del mundo, por lo que ahora mujeres y hombres no tendrán que adoptar a su propio hijo para ser también sus padres legales.

