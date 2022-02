Mujer que es alérgica a su hijo conmueve al mundo

Una mujer ha causado mucha polémica por su extraño caso que está estremeciendo al mundo y es que Fiona Hooker de Hampshire, Inglaterra, quedó embarazada de su segundo hijo a finales de 2020 y desde que nació se ha mostrado alérgica a él.

Se ha contado que los primeros dos trimestres del embarazo transcurrieron sin problemas, pero la mujer de 32 años comenzó a notar manchas rojas en el estómago dos meses antes de dar a luz, pero luego siguió el inicio de una novela casi de terror, ya que empezaron a salirle dolorosas ampollas en todo el cuerpo y el diagnóstico de los médicos fue más cruel aún.

Lamentablemente a los ocho meses de embarazo, las ronchas se habían vuelto tan graves que Hooker tuvo ir a un hospital de urgencias, ya que no podía soportar el dolor: “Me dieron cuatro días de esteroides orales que realmente ayudaron a calmarlo”, afirmó la mujer embarazada.

Mujer es alérgica a su hijo

"Sentía las ampollas como si fuesen picaduras de ortigas".

Resulta que el 13 de junio pasado, Hooker dio a luz a su hijo, Barney, y sus problemas de salud empeoraron: “Exploté con ampollas en la barriga, el pecho, los brazos y las piernas y en cualquier lugar donde sostenía a mi bebé. Fue bastante difícil. Es como si fuese alérgica a él”.

Los médicos estaban confundidos por su enfermedad, especialmente porque Hooker ya tenía una hija de tres años, Phoebe, y su primer embarazo no tuvo complicaciones.

Finalmente, después de dar a luz a Barney, a Hooker le diagnosticaron penfigoide gestacional, un trastorno autoinmune: "causado por el sistema inmunitario de una mujer que produce autoanticuerpos y ataca por error a su propia piel".

El trastorno afecta a una de cada 50.000 mujeres embarazadas, según expertos en salud: “Cuando me diagnosticaron, me sorprendió porque es muy raro: esperaba que se hubieran equivocado y que fuera otra cosa”, explicó Hooker.

Su cuerpo ataca su propia piel

Fiona Hooker junto a su hijo. En la actualidad está volviendo a tener contacto con él luego de haber sufrido horrendas escoriaciones en su piel.

Los especialistas sostienen que el desencadenante de la producción de autoanticuerpos no se conoce bien y Hooker aún no está segura de por qué se convirtió en víctima del trastorno:“Creen que podría tener que ver con el bebé. Algo en el ADN del padre hace que la placenta comience a atacar una proteína que también está en la piel, por lo que mi cuerpo estaba atacando mi propia piel”, explicó Hooker.

Pero eso no es todo también ha agregado: “Mi hijo debe tener un gen de su padre que mi hija obtuvo de mí porque no lo tenía en mi primer embarazo”. Hooker ha pasado los últimos seis meses trabajando para bajar las diferentes potencias de los esteroides orales que toma, aunque ya no todos los días.

Se ha dicho que las ampollas están empezando lentamente a disminuir, aunque cada tanto reaparece. Los médicos ya le anticiparon que deberá usar cremas con esteroides para siempre y que puede sufrir brotes menores por el resto de su vida.

Esto está haciendo que finalmente puede vincularse con su hijo sin experimentar los dolores fuertes que tenía hasta hace un par de meses. Eso sí, la mujer que es alérgica a su afirmó que es "poco probable" que intente tener más hijos. "No creo que pueda soportar otra vez volver as vivir esta experiencia", dijo en forma concluyente.

