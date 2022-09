Mujer policía renuncia a su cargo por ganar más como modelo de OnlyFans

Una mujer policía que ejercía en Detroit, decidió renunciar a su cargo luego de que su jefe descubriera que también es modelo de OnlyFans. La “vida secreta” de la uniformada quedó en evidencia luego de que Jannete Zielinski estuviera publicando videos en dicha página que era publicidada en su cuenta de Instagram.

El Departamento de Policía de Detroit por su parte, indicó que la mujer compartía “contenido subido de tono”, por lo que el jefe del departamento, James White, compartió que inició una investigación inmediata por los hechos.

En La Verdad Noticias hemos dado a conocer lo que los ‘influencers” de la página azul han podido adquirir gracias a sus ingresos como modelos; por ejemplo, una pareja logró comprarse una casa a sólo un mes de subir contenido a OF.

Mujer policía deja todo por ser modelo de OnlyFans

La mujer policía obtenía mejores ingresos en la página

Cuando los jefes se enteraron de que la mujer, además de combatir al crimen, es modelo de Only Fans, decidieron suspender, pero para entonces, ella ya había renunciado, sim embargo “su carta de renuncia entra en vigencia el 23 de septiembre, pero como fue suspendida, ya no trabajará”, dijo White.

Cabe mencionar que tener una cuenta de OF no es ilegal, pero “una de las bases de PDP es que también debes mantener tu vida privada inmaculada”, regla que Jannete había violado al exponer su cuerpo.

Al respecto, la ahora ex uniformada afirmó en sus redes sociales dejó de ser policía para mejorar su vida, “y estar con las personas que me importan y me aman”. Así mismo indicó que nunca antes había tenido un problema en el trabajo.

Te puede interesar: Corren de supermercado a modelo de OnlyFans por entrar vestida muy "atrevida"

¿Qué es ser modelo de OnlyFans?

Los creadores de contenido suelen subir fotos y videos íntimos

Se trata de un o una creadora de contenido en esta plataforma de color azul que se ha vuelto sumamente popular, y con el contenido en ropa interior, se puede ibtener un gran ingreso mensual; actualmente, OnlyFans no es considerada una red social, sino un sistena de mecanazgo por las características que tiene.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram