Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- El mundo no está perdido aún, pues una ¡mujer misteriosa! Pagó la cena de 25 bomberos del estado de California, que muy hambrientos y exhaustos acudieron a un restaurante después de sofocar un incendio de La Cadena en La Loma Hills, California. Al parecer la bondadosa mujer pagó la cantidad de 355 dólares por la comida y 50 dólares más de propina de todo lo que los bomberos comieron en el lugar. Eso no es todo pues además de lo ya mencionado la misteriosa mujer también les dio un bono de regalo de 100 dólares para comprar un postre en la siguiente visita de los bomberos al restaurante Denny's. Los bomberos pertenecientes al departamento de Colton, desde el mediodía hasta alrededor de las 8 pm del sábado habían estado luchando por sofocar un incendio. Ante este acto tan noble, el capitán Tom DeBellis, dijo a una cadena de noticias de Estados Unidos que la mujer se había acercado al mostrador diciendo que pagaría la cuenta del grupo de bomberos pero que no quería ser identificada.

“Los camareros le dijeron a los bomberos, pero para entonces ya se había ido”, dijo DeBellis.

“Eso aumenta la moral”, dijo DeBellis. “Las personas normalmente hornean galletas, hacen sándwiches o nos dan sodas o agua fría como agradecimiento por el trabajo duro de los chicos. Ellos realmente aprecian esto”.

Te puede interesar

El jefe del Departamento de Bomberos Tim McHargue que se encontraba en el restaurante comentó que se había sentido mal por no poder agradecerle a la mujer por la buena acción. Dijo que esperaba que a través de las redes sociales y de las noticias, la misteriosa mujer pudiera saber lo agradecidos que estaban los bomberos por su generosidad.Los civiles les han llevado comidas a los bomberos en el departamento en el pasado, dijo DeBellis, pero