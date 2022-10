Mujer le quema el rostro con aceite hirviendo a su pareja mientras dormía

Gran tragedia se registró en Colombia, luego una mujer hirvió aceite y luego quemó el rostro de su pareja tras descubrir que el hombre terminaría la relación que compartían desde hace 18 meses.

Los hechos se registraron en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, cuando Erica Valencia y José Rivas protagonizaron una fuerte discusión antes de dormir. Durante la madrugada, la mujer despertó y atentó contra su pareja.

De acuerdo a los informes, Erica calentó el aceite, esperó hasta que hirviera y se dirigió a la habitación donde el hombre seguía dormido y le aventó el liquido caliente sobre el rostro y parte del cuerpo.

Mujer le quema el rostro con aceite hirviendo a su pareja

El hombre terminó con severas quemaduras.

Al sentir el ardor, el hombre se despertó y se dirigió al baño para lavar con agua su rostro, cuello y brazos. Momento en el que se percató que la mujer se acercaba a él con un cuchillo en mano para continuar con la agresión.

El brutal ataque parecía no tener fin, pero los gritos del hombre alertaron a los vecinos y un familiar de la agresora entró a la vivienda y llamó a los números de emergencias para solicitar ayuda.

José fue trasladado a un hospital debido a las graves quemaduras que presento en el rostro y parte del cuerpo luego que su pareja le arrojó aceite hirviendo. En su declaración, señaló que su expareja lo porque le dijo que ya no quería vivir con ella.

En tanto, la mujer relató en entrevista para medios locales que revisó el celular del hombre y descubrió un mensaje que le mandó a su mamá en el que decía que ya no quería seguir viviendo con ella. “Me sentí defraudada y me dio rabia, efectivamente calenté el aceite y se lo tiré en la cara. No estoy justificando lo que hice, pero tampoco le voy a pedir perdón. Si me llevan presa, está bien”, declaró la Erica, quien hasta el momento continúa sin rendir cuentas a las autoridades.

Te puede interesar: Hombre asesina a su madre y quema el cuerpo en el jardín

¿Qué son las quemaduras?

Se consideran quemaduras de primer grado cuando dañan solamente la capa externa de la piel. Quemaduras de segundo grado, cuando dañan la capa externa y la que se encuentra por debajo de ella y quemaduras de tercer grado, que dañan o destruyen la capa más profunda de la piel y los tejidos que se encuentran debajo de ella. En el caso de Colombia, el hombre terminó con quemaduras de segundo grado luego que su pareja le quemó el rostro con aceite hirviendo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram