Mujer lanza sopa hirviendo a su pareja porque él quería jugar fútbol

Luego de una discusión una mujer le lanzó sopa hirviendo a su pareja porque él quería salir a jugar futbol, hechos que se registraron en el distrito de Breña, en Lima, Perú. Tras este incidente el joven de 24 años de edad presenta heridas de gravedad.

La víctima fue identificada como Jhon Noche Primero, quien reveló que tras el ataque resultó con graves lesiones en el rostro, el pecho, cuello y un hombro.

Jhon contó que tuvo una discusión con su pareja, Flor Esmilda Huaches, de 23 años de edad, porque él quería salir a jugar fútbol, algo con lo que ella no estaba de acuerdo.

"Yo la quería llevar, pero ella me dijo que tenía que trabajar y lavar ropa. Yo me estaba yendo, pero regresé porque la estaba dejando molesta”, indicó el joven.

Lo amenazó con un cuchillo y le lanzó sopa hirviendo a su pareja en Perú

La mujer le lanzó la sopa hirviendo a su pareja

El joven indicó que tras ver a su pareja molesta decidió intentar calmarla, pero la situación se complicó aún más, pues ella lo amenazó con un cuchillo.

“Me vino a querer empujar, me amenazó con un cuchillo, yo le quité. Y me metió un cachetadón, yo también”, comentó Jhon.

El joven indicó que intentó abrazar a su pareja y fue en ese momento que ella le lanzó la sopa hirviendo. “Ella me estaba esperando con la olla. Yo voy a abrazarla y ella voltea y me dice: ‘toma tu sopa’ y me echa en la cara, yo sentí que chispeó algo en mi vista”, aseguró.

Tras el incidente Jhon fue traslado al Hospital Arzobispo Loayza de Lima donde fue atendido así mismo indicó que denunció a su pareja a las autoridades.

Por su parte Flor huyó tras lanzarle sopa hirviendo a su pareja y hasta el momento su paradero es desconocido, aunque ya es investigada y buscada por las autoridades.

¿Qué es la violencia doméstica?

El hombre resultó con graves quemaduras

La violencia doméstica es un patrón de comportamiento por el cual la pareja o ex pareja usa el abuso físico, abuso emocional, abuso sexual y/o abuso financiero. Es un crimen que afecta a miles de personas sin importar la edad, estatus económico, raza, estatus migratoria u orientación sexual. Un ejemplo de violencia doméstica es esta mujer que le lanzó sopa hirviendo a su pareja en el país de Perú.

